Россиян пообещали не наказывать за обход блокировок Facebook и Instagram

Россиянам, которые в случае запрета Facebook и Instagram будут использовать средства обхода блокировок для доступа к этим соцсетям, не грозят санкции. Об этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил РИА «Новости».

Клишаса спросили, будут ли вводить какие-то санкции в отношении россиян, если в случае признания компании Meta экстремистской организацией будут обходить блокировки для доступа к Facebook и Instagram.

«Нет», — ответил сенатор.

Парламентарий добавил, что ответственностью государства является обеспечение исполнения решений о блокировке экстремистских ресурсов.

Клишас ранее призвал заблокировать все ресурсы Meta в России после того, как Facebook и Instagram сделали исключение из правил и разрешили публиковать призывы к насилию в отношении российских военных.

Мессенджер WhatsApp, который тоже принадлежит компании Meta, возможно, блокировать не будут.

Генпрокуратура ранее потребовала от суда признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность.