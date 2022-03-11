Доступ к Instagram ограничат в России

В России ограничат доступ к Instagram. С таким требованием к Роскомнадзору обратилась Генеральная прокуратура РФ.

За пару часов до этого Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc. в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в Сети информацию об «изменении правил модерации контента в Facebook и Instagram в отношении российских граждан». Речь идет о разрешении призывов к насилию в отношении россиян и представителей ВС РФ.

Ранее в СМИ сообщили, что Meta Platforms позволит размещать публикации в этих двух соцсетях с призывами о смерти глав России и Белоруссии (без подробностей) и насилии над россиянами (без упоминаний спецоперации на Украине). Разрешение собирались распространить на «несколько стран».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно проверить информацию и, если она подтвердится, «решительно пресечь» деятельность Facebook и Instagram.