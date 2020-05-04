Масочный тренд. Средства защиты становятся аксессуаром для модного образа

С 12 мая ношение маски на улице в Подмосковье станет обязательным. Несмотря на явную пользу, некоторые люди до сих пор стесняются этого средства защиты. Хотя звезды и модельеры давно поняли, что во время пандемии маска не только защита, но и стильный аксессуар.

Пока требование носить маску в общественных местах действует в рекомендательном режиме. Но уже с 12 мая нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей. А контролировать выполнение режима будут сотрудники полиции, ГИБДД, а также надзорных ведомств. А пассажиров без средства защиты просто не впустят в автобус или маршрутку.

Чтобы не допустить дефицита масок, в Московской области перепрофилировали 14 предприятий. Все они работают в три смены, так что средств защиты хватит на всех. Приобрести их можно будет не только в аптеках, но и на кассах в супермаркетах.

Сейчас в России действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Болезнь выявили более чем у 134 тысяч Россиян, 1280 человек уже скончались.По мнению главврача Воскресенской районной больницы Юрия Райхмана, ношение масок подмосковными жителями снизит риск распространения инфекции на 90%.

Стильно и надолго

Маски превратились из привычного средства защиты в стильный аксессуар, заявил «360» модельер Стас Лопаткин. В отсутствие дизайнерских он рекомендовал отдать предпочтение черным маскам. Они смотрятся более стильными, чем белые, и не вызывают ассоциации с больницей.

«Но ближе к лету хочется более светлых тонов. Например, можно сделать маску из старой голубой рубашки.Это несложно, главное, чтобы было несколько слоев ткани. Можно вставить между ними несколько слоев флизелина. Это тоже дополнительная защита», — добавил он.

Дизайнер Сергей Никулин согласен, что маски превратились в модный аксессуар. Общество еще не скоро вернется к прежнему образу жизни, средство защиты станет неотъемлемой частью гардероба россиян.

В беседе с «360» он поделился советами по выбору этого аксессуара. Летом россияне предпочитают одежду светлых цветов. Поэтому можно выбирать маски пастельных оттенков.

«Конечно, морской стиль — бело-сине-полосатые истории. Белый цвет, хотя сейчас по большей части он будет ассоциироваться с больничным халатом, но любовь людей к белому цвету в теплое время суток неизменна», — заключил Никулин.

Знаменитости в масках

Российские знаменитости давно подхватили этот тренд и не стесняются «пилить луки» в соцсети. Так телеведущая Яна Рудковская считает маску не только неотъемлемой частью своего образа, но еще и создает для себя и друзей стильные средства защиты.

Для съемок в «Вечернем Урганте» Филипп Киркоров выбрал яркое средство защиты, идеально дополняющее его сценический образ.

Певицы Наташа Королева и Саша Попова засветились в расшитых стразами и пайетками масках.

Вера Брежнева, предпочитающая в повседневной жизни спокойную цветовую гамму, и средство защиты выбрала в тон своему наряду.

А вот Ксения Собчак за модой не гонится. Предпочитает обыкновенные медицинские респираторы, зато шутит, что с ее челюстью «маска — это идеальный аксессуар красоты».