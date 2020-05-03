«Снижение риска заражения на 90%»: главврач больницы оценил эффективность массового ношения масок

Далеко не все подмосковные жители осознают опасность коронавируса. Они нарушают самоизоляцию и пренебрегают ношением медицинских масок. Но такое средство защиты может спасти жизнь.

«Маска — это защита вас от воздействия вируса и защита вашего собеседника или вашего родственника. Получается двойное предохранение, если вы соблюдаете так называемый масочный режим. Минимизация риска заражения на 90%», — сказал «360» главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман.

Он добавил, что, к сожалению, до сих пор видит людей, которые группами заходят в один лифт или общаются во дворах.

«Неужели вы не понимаете, что завтра вы окажетесь на реанимационных койках. <…> Неужели вам не страшно?» — подчеркнул главврач.

Райхман отметил, что кроме маски необходимо обрабатывать руки спиртом, так как вирус не переживает контакта с ним. Сейчас идет уже третий день майских праздников. Если не соблюдать правила безопасности, то после выходных больных может стать еще больше.

«Я со страхом жду окончания майских праздников. Именно со страхом», — пояснил медик.

Более того, заражаются не только обычные жители, но и сами врачи.

«Очень бы хотелось, чтобы те люди, которые не понимают смысла самоизоляции, сейчас подумали о том, что, если у них не будет коронавирусной инфекции, то они сломают руку, но перелом исправить будет некому», — заявил Райхман.

Каждый человек думает, что болезнь его не коснется. Многие надеются на авось и продолжают игнорировать правила самоизоляции.

«Вот это русское авось нужно искоренить и меры принимать с условием вот этого авось, то есть более жесткие меры. Я сторонник жесточайших мер, тогда мы прекратим эту эпидемию», — заключил главный врач.

Начиная с 12 мая в Московской области вводится масочный режим. Носить медицинские маски будет обязательно на улице, в магазинах и транспорте. Нарушителей ждет штраф в размере четырех тысяч рублей.