«Снижение риска заражения на 90%»: главврач больницы оценил эффективность массового ношения масок
«Маска — это защита вас от воздействия вируса и защита вашего собеседника или вашего родственника. Получается двойное предохранение, если вы соблюдаете так называемый масочный режим. Минимизация риска заражения на 90%», — сказал «360» главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман.
Он добавил, что, к сожалению, до сих пор видит людей, которые группами заходят в один лифт или общаются во дворах.
«Неужели вы не понимаете, что завтра вы окажетесь на реанимационных койках. <…> Неужели вам не страшно?» — подчеркнул главврач.
Райхман отметил, что кроме маски необходимо обрабатывать руки спиртом, так как вирус не переживает контакта с ним. Сейчас идет уже третий день майских праздников. Если не соблюдать правила безопасности, то после выходных больных может стать еще больше.
«Я со страхом жду окончания майских праздников. Именно со страхом», — пояснил медик.
Более того, заражаются не только обычные жители, но и сами врачи.
«Очень бы хотелось, чтобы те люди, которые не понимают смысла самоизоляции, сейчас подумали о том, что, если у них не будет коронавирусной инфекции, то они сломают руку, но перелом исправить будет некому», — заявил Райхман.
Каждый человек думает, что болезнь его не коснется. Многие надеются на авось и продолжают игнорировать правила самоизоляции.
«Вот это русское авось нужно искоренить и меры принимать с условием вот этого авось, то есть более жесткие меры. Я сторонник жесточайших мер, тогда мы прекратим эту эпидемию», — заключил главный врач.
Начиная с 12 мая в Московской области вводится масочный режим. Носить медицинские маски будет обязательно на улице, в магазинах и транспорте. Нарушителей ждет штраф в размере четырех тысяч рублей.