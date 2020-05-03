Маски останутся с нами надолго. Выход на улицу без средств защиты ставит под угрозу вас и ваших близких

Когда новый коронавирус только появился, никто не знал толком о симптомах или лечении. В такой ситуации помогли универсальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры. Постепенно людей с закрытыми лицами стало появляться на улицах все больше. Теперь маска уже стала для многих привычной вещью. Через неделю ношение масок станет обязательным для всех подмосковных жителей.

В магазине, аптеке или транспорте никогда не знаешь, с кем именно придется столкнуться. Человек может быть внешне здоров, но на самом деле болен. Поэтому лучше не рисковать, а принимать меры предосторожности. Более того, пока число инфицированных только растет, поэтому неизвестно, сколько еще продлятся ограничительные меры. Да и после пандемии опасность второй волны никто не отменял.

«Маска пришла раз и навсегда в нашу жизнь. Не будет больше такого, что в семье не будет масок. Это как градусник. Вряд ли у кого-то в семье нет градусника», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Если вам не безразлично здоровье, то покупать медицинские маски просто необходимо. Ведь ни у кого не возникает сомнений, что нужно носить зимой теплые носки, чтобы не слечь с простудой. При этом никто не ждет, что носки принесет сосед или лично вручат власти. Каждый сам понимает, что нужно обезопасить себя.

«Оберегаете окружающих»

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Когда рядом с вами кашляет или чихает зараженный, то маска задерживает капли респираторных выделений. При этом маска защищает от инфекции не только того, кто ее надел, рассказала «360» главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Московской области Наталья Санина.

«Все почему-то думают, что маска обычная, она защищает только того человека, который ее носит. На самом деле маска защищает всех тех людей, которые вокруг вас. Если вы с обычной маской, без респиратора ходите в магазин, то понятно, что, неожиданно покашляв, вы оберегаете окружающих от возможного заражения», — пояснила она.

Врач пояснила, что зачастую люди думают, что они абсолютно здоровы. На самом деле человек может быть носителем вируса и не иметь никаких симптомов. Нельзя думать, что именно вас это все не коснется.

Маску мы будем носить долго, и это обязательно. И к этому надо относиться достаточно просто. Посмотрите, как случилось в Китае. Вот они все-таки пережили эту пандемию, потому что все-таки очень мало людей заражаются. Но они носят маски, они соблюдают дистанцию Наталья Санина главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Московской области.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что маска снижает вероятность инфицирования. При этом необходимо менять ее на новую каждые два часа. «Если мы все будем в масках, не важно, больной я или здоровый, это резко уменьшает возможность заражения, хотя не гарантирует ее отсутствия», — подчеркнул он.

Купить маску сможет каждый

Еще месяц назад медицинские маски нельзя было найти практически ни в одной аптеке или магазине. Больше такой проблемы нет. Всего несколько минут поиска в интернете — и можно выбрать то средство защиты, которое не ударит по кошельку. Есть штучные предложения, а есть те, где маски продают упаковками по 10, 20 или 50 штук. Цена выглядит большой, но если ее поделить, то за одну маску выходит не так уж и много — порядка 30-35 рублей. Магазины приготовились к тому, что торговать масками они смогут еще очень долго.

Сотрудникам региональных компаний вовсе не нужно ломать голову над покупкой маски, так как работодатели обязаны обеспечивать всех работников средствами защиты. Более того, компании могут позволить себе закупиться оптом.

«Если ваш директор говорит вам выходить на работу, он должен предоставить вам средства защиты — маски, перчатки, жидкости для дезинфекции», — отметил Воробьев.

Подмосковные производители сейчас работают беспрерывно, чтобы жители не столкнулись с нехваткой личных средств защиты. Плюс маски начали раздавать на улицах волонтеры и сотрудники ГИБДД.

«Пока мы нашли возможность раздавать маски тем, кто вынужден ехать на работу или по другим срочным делам. Постараемся сделать так, чтобы у тех, кому пришлось выйти на улицу или куда-то поехать, были средства защиты — так безопаснее», — рассказал губернатор Московской области.

Всего заготовлено 250 тысяч меднаборов. В каждом из них по две медицинские маски. Такую акцию планируют повторять ежедневно. Каждый день будут раздавать примерно по 20 тысяч наборов. Помимо этого, медицинскими наборами с дезинфицирующими средствами и масками обеспечат тех, кто в группе риска: пожилых людей и многодетные семьи.

Масочный режим

Начиная с 12 мая жители Подмосковья будут обязаны надевать медицинские маски. Сейчас мера относится к рекомендациям, а после майских праздников станет обязательной.

«Очень важно, чтобы жители ответственно подошли к рекомендации, использовали маски и респираторы во всех местах общего пользования — в магазинах, аптеках, в общественных местах, а также на работающих предприятиях и при передвижении на транспорте», — объяснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Заслуженный врач России Сергей Дорофеев пояснил, что принимаемые правила позволят обезопасить людей и разорвать цепочку заражений.

Просто настойчиво посоветовал бы ходить в масках. И думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой и заразить своих близких Сергей Дорофеев заслуженный врач России.

Режим обязательного ношения масок только вступает в полную силу, но многие уже ввели ограничения. Так, гипермаркеты «Глобус» больше не пускают покупателей без масок.

«На входе охранник проверяет визуально, если у человека защита органов дыхания. Если нет, то наши охранники вежливо предлагают покупателям надеть маску или воспользоваться другим средством — платком или шарфом. Если другого средства нет, мы предлагаем приобрести маску на входе без торговой наценки», — рассказал представитель сети.

Возможность купить маску на входе без наценок предусмотрели во всех магазинах региона. Ретейлеры уже начали информировать покупателей об использовании средств защиты.

В общественном транспорте и такси тоже проверяют наличие масок. Например, в Домодедове и Красногорске инспекторы проверили водителей такси, из которых 10 оказались без масок. Предупреждения о масочном режиме начали расклеивать в автобусах и маршрутках.

В государственных аптеках уже создали месячный запах медицинских масок. Специалисты постоянно следят за наличием товара и пополнением. Контролировать соблюдение масочного режима будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов. С 12 мая за нахождение на улице без маски будут выписывать четыре тысячи рублей штрафа. Лучше не проверять судьбу, а просто надеть маску. Тогда вы не только не нарветесь на штраф, но и обезопасите себя.