«Маска надолго станет частью гардероба»: дизайнер одежды рассказал о новых трендах

Сегодня надевать маску при выходе из дома — это признак хорошего вкуса. Средство защиты стало модным аксессуаром и важной частью гардероба в мире, который изменился из-за коронавируса навсегда. Такими мыслями с «360» поделился дизайнер одежды Сергей Никулин.

«Сейчас наступает новая эпоха, и мир уже не вернется в прежнее состояние. Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба», — заявил он.

Сергей Никулин отметил, что сейчас маски начали выпускать все. Есть дизайнерские изделия, которые становятся трендовым аксессуаром, оставаясь при этом средством защиты. При этом он отметил, что не нужно стесняться носить маски, потому что в итоге их наденут все.

По его словам, маски бывают разные. Но главное — это средство защиты. Маски из тонкого материала или сделанные из ткани нужно обрабатывать антисептиком каждые два часа. Впереди лето, а значит можно выбрать маску пастельного цвета, а также белую, синюю или полосатую — это главные цвета этого лета.

Появление человека на улице без маски скоро станет непривычным и даже диким. Они станут частью нашего образа, как у жителей Китая и Японии. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 12 мая в регионе вводится правило об обязательном ношении маски на улицах, в общественном транспорте, на работе и других местах вне дома. Такая норма позволит сократить количество случаев заражения коронавирусом. Многие люди даже не подозревают, что являются носителем коронавируса, так как симптомов у них нет, но при этом они являются распространителями заболевания

По словам губернатора Московской области ношение масок не станет временной мерой. С ней придется смириться и научиться с ней жить. Это способ защитить себя и своих родных в новых условиях.

Жители Подмосковья могут за оставшиеся дни до окончания майских праздников начать носить маски. Пока это только рекомендация. С 12 мая без маски нельзя будет проехать в общественном транспорте, зайти в магазин или аптеку. За отсутствие маски могут даже оштрафовать на четыре тысячи рублей.

Дефицита средств защиты в Подмосковье нет. В аптеках сети «Мособлмедсервис» уже сформировали постоянно пополняемый запас, чтобы каждый житель Подмосковья смог приобрести себе маску. Главное понять для себя, что это средство защиты от невидимого, но смертельного врага, который может поразить любого и любого использовать, чтобы добраться до остальных.