Жесткий контроль и месячные запасы. Как магазины готовятся к масочному режиму в Подмосковье

С 12 мая в Московской области начнет действовать масочный режим. Чтобы обеспечить всех жителей Подмосковья достаточным количеством этих средств защиты, их начнут продавать не только в аптеках, но и в сетевых магазинах. «360» выяснил, как торговые точки региона готовятся к нововведению.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое вводит на территории региона масочный режим. До конца майских праздников оно носит рекомендательный характер, но уже с 12 мая станет обязательным. Тех, кто будет находиться в общественных местах без масок, станут штрафовать.

Чтобы обеспечить жителей достаточным количеством этих средств защиты, их начнут продавать не только в аптеках, но и в сетевых магазинах. Министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин проверил, насколько торговые сети региона готовы к введению масочного режима. Он заявил, что в подавляющем большинстве магазинов маски уже есть. В нескольких магазинах этих средств защиты пока нет, однако они поступят в продажу до 12 мая.

Если этого не произойдет, то возникнут сложности с работой этих магазинов. Мы будем четко следить за тем, как обстоят дела с наличием масок, проводить ежедневный мониторинг Андрей Разин.

Маску можно будет сделать

Купить маски в торговых точках можно будет без наценки. Однако для тех жителей региона, которые не хотят приобретать одноразовые маски, существует несколько вариантов.

«Мы наблюдаем, что все больше покупателей приходят в магазин уже в масках, понимают свою ответственность. Те, кто пришли без масок, могут спокойно купить их на пункте обслуживания клиентов или сделать самостоятельно. Такой вариант мы предлагаем для тех, кто не готов тратить 30–40 рублей на одноразовую маску», — рассказала директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Наталья Рычкова.

Она подчеркнула, что в ассортименте торговой сети есть как одноразовые, так и многоразовые средства защиты.

Без маски — вход в магазин закрыт

Многие магазины ввели ограничения уже сейчас, пока режим обязательного ношения масок еще не вступил в силу. В их числе — гипермаркеты «Глобус», которые перестали пускать посетителей без средств защиты в торговые залы.

«На входе охранник проверяет визуально, если у человека защита органов дыхания. Если нет, то наши охранники вежливо предлагают покупателям надеть маску или воспользоваться другим средством — платком или шарфом. Если другого средства нет, мы предлагаем приобрести маску на входе без торговой наценки», — рассказал «360» представитель сети.

Такие же ограничения планирует ввести и «Дикси», но уже после 12 мая. Главный исполнительный директор ГК «Дикси» Игорь Плетнев рассказал, что сеть планирует «жестко исполнять» это постановление.

Начиная с 12 мая будем выставлять охрану на входе в магазин и просить наших покупателей, чтобы они обязательно надевали маски. Без них пускать не будем. Все, кому нужны будут маски, смогут приобрести их в магазине, в продаже доступно несколько видов Игорь Плетнев.

Плетнев подчеркнул, что к постановлению губернатора Подмосковья об обязательном ношении масок сеть отнеслась очень серьезно. Уже сейчас эти средства защиты можно найти во всех магазинах сети — создан запас примерно на 30 дней.

Месячный запас масок создали и в государственных аптеках региона. За его наличием и своевременным пополнением постоянно следят специалисты. А проверять, как жители региона соблюдают масочный режим, станут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов. Нарушителей перестанут пускать не только в магазины, но и в общественный транспорт.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что маски пришли в нашу жизнь «раз и навсегда». Он уверен, что теперь эти средства зашиты появятся в каждой семье наравне с такими привычными вещами, как градусники.