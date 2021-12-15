Миллионы мимо шахты. Как хозяев «Листвяжной» будут судить за гибель горняков

При взрыве и пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погиб 51 человек, больше 100 пострадали. Силовики уже задержали руководителей и собственников предприятия. Следствие считает, что топ-менеджеры-миллионеры знали обо всех нарушениях, но больше заботились о прибыли, чем о людях.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» взорвался метан, под землей в этот момент были 285 горняков. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на помощь рабочим, остальным удалось выбраться. Поисково-спасательная операция завершилась только 13 декабря, когда было найдено тело последнего погибшего.

Кто ответит?

После взрыва СК завел два уголовных дела — о халатности и нарушении промышленной безопасности. По ним уже арестовали пятерых фигурантов: директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова, начальника участка, где произошел взрыв, Сергея Герасименко и двух сотрудников Ростехнадзора, которые проверяли предприятие и не сообщили о нарушениях, Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Никто из них вину не признал.

А 15 декабря СК задержал руководство холдинга «СДС-Уголь», владеющего шахтой «Листвяжная». Перед судом предстанет председатель совета директоров Михаил Федяев, генеральный и технический директора Геннадий Алексеев и Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

На встрече с президентом Федяев и Алексеев заявляли, что готовы понести ответственность за аварию на «Листвяжной». Проверка выявила более 400 нарушений на шахте.

Руководству шахты за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее за собой смерть двух и более лиц, грозит тюремный срок до семи лет с запретом занимать определенные должности. Такое же наказание ждет инспекторов Ростехнадзора по статье о халатности.

Топ-менеджерам холдинга «СДС-Уголь» предъявят обвинения по статьям о нарушении требований безопасности и злоупотреблении должностными полномочиями в зависимости от роли каждого в аварии. За злоупотребление бизнесменам грозит до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Нарушения в порядке вещей

Глава Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что пострадавшие на «Листвяжной» получат от 200 до 400 тысяч рублей в качестве компенсации в зависимости от того, насколько серьезны их травмы. Семьям погибших пообещали по миллиону.

Шахтеры рассказали «Газете.ru», что условия под землей зачастую совершенно нечеловеческие, техника безопасности нарушается практически во всех шахтах, а горнякам просто не оставляют возможности сопротивляться и не работать в таких условиях.

«Дают план на 100 тысяч тонн угля или руды на месяц и по 100 тысяч рублей обещают. Не дал по плану — 50 тысяч заплатят, а возможно, и 40», — процитировало шахтеров издание.

По версии следствия, результаты работы датчиков, которые должны были замерять уровень метана в воздухе, фальсифицировались. По данным Telegram-канала «Проект „Сканер“», приборы для фиксации взрывоопасного газа изначально были неисправны. При этом концентрация метана превышала предельно допустимую норму в несколько раз. А из 15 так называемых самоспасателей — дыхательных аппаратов — в момент аварии работал якобы всего один.

Миллионы мимо шахты

Почему руководство так экономило на производстве и рабочих — загадка. Глава холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев входит в список Forbes с состоянием 550 миллионов долларов.

Telegram-канал Shot написал, что у директора «Листвяжной» Сергея Махракова есть имущество на 120 миллионов. Помимо частного дома в городе Белово Кемеровской области, Telegram-канал якобы обнаружил у него две квартиры в элитном жилом комплексе московских Раменок. Также, по информации Life, у директора шахты нашли автомобиль Mercedes GLE 300, который стоит приблизительно семь миллионов рублей.

Издание Life добавило, что супруга Махракова недавно продала бизнес на полмиллиона. А одна из машин Махракова-младшего, засветившаяся в ДТП в Москве, пишет издание, была записана на баланс шахты «Листвяжная».

По данным Life, немалое состояние нашли и у инспектора Ростехнадзора Александра Трокмана, который проводил проверку «Листвяжной» за восемь месяцев до трагедии. Тогда он обнаружил 139 нарушений, но их якобы устранили прямо в ходе проверки.

Также, как пишет Life, простой инспектор Ростехнадзора нередко бывает за границей, возит туда свою маму. Кроме того, в собственности у них, по информации издания, находятся две квартиры в Киселевске, особняк в черте города и дачный участок.