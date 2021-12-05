Число пострадавших на «Листвяжной» достигло 106 человек

В Кузбассе еще семь горноспасателей госпитализированы за последние сутки в результате аварии на шахте «Листвяжная». Количество пострадавших, таким образом, выросло до 106 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Семь горноспасателей в течение суток были госпитализированы с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени». Они работали над подъемом тел, обнаруженных ранее внутри шахты.

Всего в больницах, по словам источника, остаются двое горняков и восемь спасателей. Амбулаторное лечение проходят 14 рабочих и восемь спасателей. Из больниц выписаны 44 рабочих и 30 спасателей.

На поверхность подняты тела только 36 погибших, среди них 32 рабочих и четыре спасателя. Похоронены 11 жертв аварии.

Ранее сообщалось о 99 пострадавших.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По факту ЧП завели дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Под арестом директор шахты и его заместитель, начальник участка и двое сотрудников Ростехнадзора.

Накануне в МЧС сообщили, что продолжают поиски тел еще 13 погибших.