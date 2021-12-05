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    05 декабря 2021, 08:17

    Число пострадавших на «Листвяжной» достигло 106 человек

    РИА Новости: число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 106 человек

    Александр Блинов

    В Кузбассе еще семь горноспасателей госпитализированы за последние сутки в результате аварии на шахте «Листвяжная». Количество пострадавших, таким образом, выросло до 106 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    Число пострадавших на «Листвяжной» достигло 106 человек

    Семь горноспасателей в течение суток были госпитализированы с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени». Они работали над подъемом тел, обнаруженных ранее внутри шахты.

    Всего в больницах, по словам источника, остаются двое горняков и восемь спасателей. Амбулаторное лечение проходят 14 рабочих и восемь спасателей. Из больниц выписаны 44 рабочих и 30 спасателей.

    На поверхность подняты тела только 36 погибших, среди них 32 рабочих и четыре спасателя. Похоронены 11 жертв аварии.

    Ранее сообщалось о 99 пострадавших.

    Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По факту ЧП завели дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Под арестом директор шахты и его заместитель, начальник участка и двое сотрудников Ростехнадзора.

    Накануне в МЧС сообщили, что продолжают поиски тел еще 13 погибших.