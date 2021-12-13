Тело последнего погибшего начали доставать из шахты «Листвяжная»

Горноспасатели приступили к подъему тела последнего погибшего при взрыве в шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте „Листвяжная“», — написал глава Кузбасса в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад в пресс-службе регионального МЧС сообщали, что спасатели начали проводить повторное обследование горных выработок шахты, так как местонахождение последнего погибшего горняка оставалось неизвестным. Работы велись круглые сутки. Тело шахтера искали три отделения горноспасателей.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» 25 ноября. В тот момент находились 285 человек, большинству из которых удалось выбраться на поверхность. За оставшимися горняками спустились спасатели, которых позже отозвали из-за угрозы взрыва. Выйти из шахты смогли не все специалисты.

В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Правоохранители завели два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.