Власти Кузбасса выплатят пострадавшим на «Листвяжной» по 400 тысяч рублей

Власти Кемеровской области уточнили, что пострадавшим при ЧП на шахте «Листвяжная», которые находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, выплатят по 400 тысяч рублей. Об этом написали в Telegram-канале главы Кузбасса Сергея Цивилева.

Пострадавшие в легкой степени тяжести также получат по 200 тысяч рублей.

Семьям погибших при аварии на шахте выплатят по миллиону рублей.

В пятницу в Кемеровской области организованы памятные мероприятия по погибшим на шахте. В храмах региона проходят панихиды. В 08:21, ровно в то время, когда девять дней назад на «Листвяжной» прогремел взрыв, по всему Кузбассу возлагали цветы в память о погибших. Цивилев это сделал на Аллее шахтерской славы в поселке Грамотеино.

Авария на «Листвяжной» в Кузбассе произошла 25 ноября. Предположительно, взорвался метан. Погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей, еще около сотни пострадали. Завели уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Отправлены под арест трое членов руководства шахты и два инспектора Ростехнадзора.