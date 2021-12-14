Никто из фигурантов дела о трагедии на шахте «Листвяжная» не признал вину

Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не признал вину в инкриминируемых им преступлениях. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал», — сказала она РИА «Новости».

Председатель СК России Александр Бастрыкин и его первый заместитель Эдуард Кабурнеев 14 декабря прибыли с рабочей поездкой на шахту «Листвяжная» в Кемеровскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших. После этого он вместе с Кабурнеевым, членами следственной группы и представителями спасательной службы зашел в бремсберг шахты. Сотрудники МЧС России рассказали главе СК об этапах завершения спасательной операции, а также об организации восстановительных работ.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, в момент взрыва метана под землей находились 285 горняков, часть смогли выйти, за другими отправились спасатели. Погиб 51 человек.

СК открыл уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и халатности. Расследованием занимается центральный аппарат ведомства.

К уголовной ответственности привлекли пять человек, им предъявлены обвинения. Один из них — директор шахты Сергей Махраков. Ему, а также начальнику участка подземки Сергею Герасименко суд Кемеровской области не стал отменять арест.