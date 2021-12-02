Дочь погибшего на «Листвяжной» шахтера рассказала, как отец пытался спасти других горняков

Один из погибших горняков на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области мог выжить, но решил спасать других. В итоге и он, и те, кому шахтер хотел помочь, погибли. Речь идет о Геннадии Белошкурском. Его дочь Ксения восстановила хронологию событий по переписке из телефона отца.

Она рассказала «МК», что во время взрыва шахтеров отбросило в сторону, некоторые из них потеряли сознание, но ее папа был порядке. Белошкурский стал приводить других в чувство. По словам его дочери, он мог выбраться, но остался с теми, кто не мог подняться.

Когда Белошкурский начал выводить горняков, то увидел, что среди них нет одного из самых молодых шахтеров — Александра Петрова. У того не получилось включить самоспасатель — аварийный прибор для дыхания.

«У папы же самоспасатель был уже включен. И он ему прямо насильно начал его пихать. Папа хотел спасти парня, а сам дышал без самоспасателя», — сообщила Ксения.

В итоге Белошкурский погиб, его и еще несколько человек нашли недалеко от выхода. Петров также не смог спастись.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Во время взрыва метана под землей находились 285 человек, 51 из них погиб, еще 96 пострадали.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 2 декабря сообщил, что родные погибших получат дополнительные выплаты от государства.