Имущество директора шахты «Листвяжная» сняли на видео

Журналисты узнали, что у директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова есть несколько жилых помещений в Москве. Речь идет о двух квартирах в элитных жилых комплексах столицы — их стоимость составляет 120 миллионов рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, у Махракова есть частный дом в Белове, в котором он живет с семьей, — про эту недвижимость знают все. Однако мало кто в курсе, что у него есть еще две квартиры в Москве.

Одна из них находится в комплексе бизнес-класса «Доминион» на Ломоносовском проспекте — ее площадь составляет 128 квадратных метров. Стоимость этого жилья оценивается примерно в 70 миллионов рублей, не считая машино-места за три миллиона. Канал со ссылкой на сотрудницу управляющей компании отметил, что Махраков приезжает в квартиру с женой и дочерью, но не остается там надолго.

Вторая квартира директора шахты «Листвяжная» находится в ЖК «Мосфильмовский» на Мосфильмовской улице. Ее площадь составляет 95 «квадратов», а примерная стоимость — 50 миллионов рублей.

В пресс-службе шахты рассказали, что средняя зарплата обычных сотрудников составляет 90 тысяч рублей. Чтобы заработать на такие квартиры, которыми владеет Махраков, шахтерам нужно трудиться 111 лет — при этом не тратя деньги ни на что другое.