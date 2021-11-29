Более 400 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после трагедии на «Листвяжной»

По результатам проверки 449 нарушений зафиксировали на шахтах Кемеровской области. Ее провели после трагедии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

С 26 по 29 ноября по поручению Генпрокурора РФ на 31 шахте Кузбасса проверили соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Сотрудникам прокуратуры помогали специалисты из МЧС, Ростехнадзора, ГИТ, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти Кузбасса.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения», — говорится в сообщении.

Нарушения выявили в сфере промышленной безопасности, которые связаны с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, с недостаточным количеством работников на участках, несоответствием схем выработки, нефункционирующей системой доставки людей на участки.

«В сфере охраны труда также выявлены нарушения: непроведение инструктажей по технике безопасности, оценки условий труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха и другие», — добавили в прокуратуре.

Там отметили, что нарушения нашли в сфере пожарной безопасности. Речь идет о несоответствии планов эвакуации, необорудовании путей эвакуации, неисправности электропроводки.

По результатам проверки открыто уголовное дело о халатности.