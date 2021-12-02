02 декабря 2021, 20:30
«Только деньги считаете?»: Путина вывели из себя фальсификации руководства шахты «Листвяжной»
Путин изучил доклады об аварии на «Листвяжной» и озвучил выводы на совещании
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в свете трагедии на шахте «Листвяжная». Ситуация не на шутку разозлила президента, в ходе обсуждения он ударил кулаком по столу. Собрали ключевые выводы о причинах аварии, которые были озвучены главой государства после изучения докладов.
Причины аварии на «Листвяжной»:
- За проведением работ отсутствовал контроль руководства шахты. Путин заявил об этом, изучив доклад СК.
- Руководство шахты систематически скрывало факты чрезмерной загазованности метаном и фальсифицировало результаты работы датчиков токсичных газов.
- Сотрудники Ростехнадзора не проводили проверки на шахте в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности.
- Следственный комитет и Генпрокуратура должны расследовать все обстоятельства аварии на «Листвяжной». Огульных обвинений при разбирательстве быть не должно.
Критика президента:
- Путина не удовлетворил доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. По оценке президента, министр не предоставил глубокого анализа.
- Глава государства отчитал главу «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Путин спросил, следят ли владельцы «Листвяжной» за безопасностью или только считают деньги.
- Гендиректор «СДС-Уголь» попросил прощения за гибель шахтеров и сказал, что готов понести наказание. Путин заявил, что правовую оценку дадут Генпрокуратура и СК.
Огульных обвинений и наездов в ситуации с „Листвяжной“ никто допускать не будет, но результат трагический — „все сидим, голову опустили“
Владимир Путин.