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    02 декабря 2021, 20:30

    «Только деньги считаете?»: Путина вывели из себя фальсификации руководства шахты «Листвяжной»

    Путин изучил доклады об аварии на «Листвяжной» и озвучил выводы на совещании

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в свете трагедии на шахте «Листвяжная». Ситуация не на шутку разозлила президента, в ходе обсуждения он ударил кулаком по столу. Собрали ключевые выводы о причинах аварии, которые были озвучены главой государства после изучения докладов.

    «Только деньги считаете?»: Путина вывели из себя фальсификации руководства шахты «Листвяжной»

    Причины аварии на «Листвяжной»:

    • За проведением работ отсутствовал контроль руководства шахты. Путин заявил об этом, изучив доклад СК.
    • Руководство шахты систематически скрывало факты чрезмерной загазованности метаном и фальсифицировало результаты работы датчиков токсичных газов.
    • Сотрудники Ростехнадзора не проводили проверки на шахте в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности.
    • Следственный комитет и Генпрокуратура должны расследовать все обстоятельства аварии на «Листвяжной». Огульных обвинений при разбирательстве быть не должно.

    Критика президента:

    • Путина не удовлетворил доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. По оценке президента, министр не предоставил глубокого анализа.
    • Глава государства отчитал главу «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Путин спросил, следят ли владельцы «Листвяжной» за безопасностью или только считают деньги.
    • Гендиректор «СДС-Уголь» попросил прощения за гибель шахтеров и сказал, что готов понести наказание. Путин заявил, что правовую оценку дадут Генпрокуратура и СК.

    Огульных обвинений и наездов в ситуации с „Листвяжной“ никто допускать не будет, но результат трагический — „все сидим, голову опустили“

    Владимир Путин.