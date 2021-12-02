«Только деньги считаете?»: Путина вывели из себя фальсификации руководства шахты «Листвяжной»

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в свете трагедии на шахте «Листвяжная». Ситуация не на шутку разозлила президента, в ходе обсуждения он ударил кулаком по столу. Собрали ключевые выводы о причинах аварии, которые были озвучены главой государства после изучения докладов.

Причины аварии на «Листвяжной»:

За проведением работ отсутствовал контроль руководства шахты. Путин заявил об этом, изучив доклад СК.

Руководство шахты систематически скрывало факты чрезмерной загазованности метаном и фальсифицировало результаты работы датчиков токсичных газов.

Сотрудники Ростехнадзора не проводили проверки на шахте в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности.

Следственный комитет и Генпрокуратура должны расследовать все обстоятельства аварии на «Листвяжной». Огульных обвинений при разбирательстве быть не должно.

Критика президента:

Путина не удовлетворил доклад главы Минтруда Антона Котякова об оплате труда шахтеров. По оценке президента, министр не предоставил глубокого анализа.

Глава государства отчитал главу «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Путин спросил, следят ли владельцы «Листвяжной» за безопасностью или только считают деньги.

Гендиректор «СДС-Уголь» попросил прощения за гибель шахтеров и сказал, что готов понести наказание. Путин заявил, что правовую оценку дадут Генпрокуратура и СК.