Коронавирус в России и мире. Главное на 8 августа

Число заразившихся СОVID-19 в мире достигло 19,3 миллиона человек. Коронавирус унес жизни 713845 пациентов. Россия с начала пандемии выявила 877135 случаев заражения. Суточный прирост составил 5241.

В России

Минздрав опроверг слухи о том, что в стране уже начали вакцинировать медицинских работников и чиновников. В ведомстве напомнили, что вакцинация населения возможна только после выдачи регистрационного удостоверения препарату.

Также заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев пояснил, что вакцину от SАRS-соv-2 после регистрации первыми получат российские врачи и пожилые люди, так как они находятся в группе риска.

Он также сообщил, что разработанную специалистами центра имени Гамалеи вакцину зарегистрируют до 12 августа. В свою очередь, глава центра заверил, что препарат не нанесет никакого вреда организму. Его основу составляет аденовирус, который не является живым, а значит не может размножаться и наносить вред.

Профессор центра Анатолий Альтштейн назвал противопоказания к вакцине от COVID-19. Ее лучше не использовать людям с повышенной температурой и аллергической реакцией на состав препарата.

В пресс-службе Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева рассказали, что 4405 медицинских работников города получили выплаты за работу в период пандемии коронавируса.

Предпринимателей из Балашихи наградили за помощь в борьбе с пандемией. Они получили благодарственные письма от главы городского округа Сергея Юрова.

Росстат и оперштаб объяснили различия в количестве смертей в статистике смертей от коронавируса. Ведомства просто используют разные методики сбора информации о погибших.

В мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, тройку лидеров по количеству больных СОVID-19 составляют США (4,9 миллиона человек), Бразилия (2,9 миллиона) и Индия (2 миллиона).

В США пьяный мужчина со словами: «Теперь у тебя коронавирус» плюнул в ребенка в одном из ресторанов из-за того, что тот отказался снять маску. После его арестовали.

Границы с Россией открыло еще одно государство — Кения. Туристам необходимо будет оформить визу, а также по прибытии предоставить справку об отсутствии вируса давностью не более 96 часов. В аэропорту обязательно измерение температуры. При подозрительных показателях прибывшим придется вернуться на родину или пробыть на двухнедельном карантине.