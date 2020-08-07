«Теперь у тебя коронавирус». Американец плюнул на ребенка за отказ снять маску
Пьяный мужчина плюнул в ребенка в одном из ресторанов США из-за того, что тот отказался снять маску. Это произошло со словами: «Теперь у тебя коронавирус». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на The Hill.
Полицейские арестовали 47-летнего жителя Флориды Джейсона Копенгейвера.
Эта история произошла 2 августа в ресторане Ricky T. По информации очевидцев, пьяный мужчина заговорил с ребенком, который пришел в заведение общественного питания вместе с семьей. Он уговаривал мальчика снять медицинскую маску и пожать ему руку. Однако ребенок отказался выполнять его просьбы.
Отказ вывел Копенгейвера из себя. Он ударил юного посетителя ресторана, а потом плюнул мальчику прямо в лицо. Сделал он это со словами: «Теперь у тебя коронавирус».
Мужчину сразу же арестовали. Ему предъявили обвинение в побоях и хулиганстве. Американец заявил правоохранителям, что не знает, болеет ли он коронавирусом, потому что никогда не проходил тестирование.