«Теперь у тебя коронавирус». Американец плюнул на ребенка за отказ снять маску

Полицейские арестовали 47-летнего жителя Флориды Джейсона Копенгейвера.

Эта история произошла 2 августа в ресторане Ricky T. По информации очевидцев, пьяный мужчина заговорил с ребенком, который пришел в заведение общественного питания вместе с семьей. Он уговаривал мальчика снять медицинскую маску и пожать ему руку. Однако ребенок отказался выполнять его просьбы.

Отказ вывел Копенгейвера из себя. Он ударил юного посетителя ресторана, а потом плюнул мальчику прямо в лицо. Сделал он это со словами: «Теперь у тебя коронавирус».

Мужчину сразу же арестовали. Ему предъявили обвинение в побоях и хулиганстве. Американец заявил правоохранителям, что не знает, болеет ли он коронавирусом, потому что никогда не проходил тестирование.