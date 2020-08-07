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    07 августа 2020, 17:12

    «Теперь у тебя коронавирус». Американец плюнул на ребенка за отказ снять маску

    Алена Макаренко

    Пьяный мужчина плюнул в ребенка в одном из ресторанов США из-за того, что тот отказался снять маску. Это произошло со словами: «Теперь у тебя коронавирус». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на The Hill.

    Полицейские арестовали 47-летнего жителя Флориды Джейсона Копенгейвера.

    Эта история произошла 2 августа в ресторане Ricky T. По информации очевидцев, пьяный мужчина заговорил с ребенком, который пришел в заведение общественного питания вместе с семьей. Он уговаривал мальчика снять медицинскую маску и пожать ему руку. Однако ребенок отказался выполнять его просьбы.

    Отказ вывел Копенгейвера из себя. Он ударил юного посетителя ресторана, а потом плюнул мальчику прямо в лицо. Сделал он это со словами: «Теперь у тебя коронавирус».

    Мужчину сразу же арестовали. Ему предъявили обвинение в побоях и хулиганстве. Американец заявил правоохранителям, что не знает, болеет ли он коронавирусом, потому что никогда не проходил тестирование.

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