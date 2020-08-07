Оперштаб объяснил разницу с данными Росстата по смертям из-за коронавируса

Росстат и оперативный штаб используют разные методики сбора информации о погибших от коронавирусной инфекции. Так оперштаб объяснил различия в количестве смертей между двумя ведомствами.

Там уточнили, что статистика оперштаба учитывает только те летальные случаи, в которых коронавирус является основной причиной смерти. По статистике Росстата это 5448 случаев.

«Отличия в статистике появляются из-за различной методики сбора информации», — приводит слова штаба РИА «Новости».

Согласно информации Росстата, в июне от COVID-19 погибли 5 448 человек в России. Еще у 1 589 пациентов инфекция могла быть виновной в летальном исходе. У оперативного штаба количество погибших за первый месяц лета составляет 4627 человек.

Минздрав пообещал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса до 12 августа. Ученые пояснили, что вакцинация не вызовет болезнь у россиян. Но вместе с тем предупредили, что прививку лучше не делать тем, у кого повышена температура и есть аллергия на на состав препарата.