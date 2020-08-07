Минздрав опроверг слухи о вакцинации врачей и чиновников от коронавируса

Медицинских работников и чиновников не вакцинировали против коронавируса. Информация об этом является слухами. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Минздрава РФ Максим Радецкий.

«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке», — подчеркнул он в комментарии «Интерфаксу».

Он отметил, что это же правило действует и по отношению к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что некоторые госслужащие и медики в Москве получили предложение сделать прививку от COVID-19. Речь идет о вакцине Центра имени Гамалеи. Ее регистрация должна пройти до 12 августа.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев рассказал, что сейчас идет последний этап испытаний. Перед регистрацией ученые должны быть уверены, что вакцина абсолютно безопасна для человека. При этом он отметил, что первыми прививаться будут пожилые люди и медработники. Об этом написала «Газета.ru».

За последние сутки в России выявили еще 5241 случай коронавируса. Общее число инфицированных достигло 877 135.