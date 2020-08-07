Около 4 тысяч медиков Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии

Около четырех тысяч медицинских работников Санкт-Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.

По его словам, денежные средства из городского бюджета в целом получили 4405 медиков. Каждому специалисту, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, выплатили по 300 тысяч рублей. Один миллион рублей получили семьи 19 врачей по причине смерти зараженного COVID-19 родственника, пишет ИА Nation News.

Ранее сообщалось, что подмосковным медикам за помощь пациентам с коронавирусом выплатили более 11 миллиардов рублей.