facebook_pixel
    07 августа 2020, 13:36

    Около 4 тысяч медиков Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии

    Полина Петрова

    Около четырех тысяч медицинских работников Санкт-Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.
    Около 4 тысяч медиков Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии

    По его словам, денежные средства из городского бюджета в целом получили 4405 медиков. Каждому специалисту, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, выплатили по 300 тысяч рублей. Один миллион рублей получили семьи 19 врачей по причине смерти зараженного COVID-19 родственника, пишет ИА Nation News.

    Ранее сообщалось, что подмосковным медикам за помощь пациентам с коронавирусом выплатили более 11 миллиардов рублей.

    Новости SMI.FM