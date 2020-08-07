Спасатели достали почти всех пассажиров из развалившегося в Индии пассажирского самолета

Спасательные службы извлекли почти всех пассажиров из разорвавшегося на две части самолета Air India. Об этом сообщил член парламента индийского штата Керала Мохамед Башир.

«Все пассажиры, кроме одного, были спасены. Один пассажир находится внутри самолета, но он в безопасности», — сообщил депутат агентству ANI.

Число жертв увеличилось до 16 человек. Среди погибших капитан воздушного судна.

Самолет Air India Express со 174 пассажирами на борту, включая шесть членов экипажа и десять несовершеннолетних, летел из Дубая. При посадке он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий его занесло и он упал с обрыва. Воздушное судно разорвало на две части.