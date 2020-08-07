Вакцину центра Гамалеи пообещали зарегистрировать до 12 августа

Разработанную специалистами центра имени Гамалеи вакцину от коронавируса должны зарегистрировать до 12 августа. Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Гринев.

«Она пройдет регистрацию, да. Но сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно, мы должны понимать, что вакцина должна быть прежде всего безопасной», — ответил Гринев на вопрос о регистрации препарата до 12 августа. Цитату привел «Интерфакс».

Замглавы Минздрава подчеркнул, что что сейчас медики занимаются подготовкой вакцины от COVID-19 к массовому выпуску. Первыми препарат получат люди из групп риска — это медицинские работники и пожилые граждане. По словам Гринева, эффект от введения препарата можно будет увидеть, когда появится популяционный иммунитет, а передача вируса станет практически невозможной.

«Все зависит от того, насколько массово будут прививаться», — заключил он.

Сеченовский университет 18 июня начал клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. В исследованиях участвовали 38 добровольцев, у которых выработался иммунитет к инфекции. Первую группу пациентов выписали 15 июля, а через пять дней — вторую.