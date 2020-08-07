Кения решила открыть границы с Россией

Для поездки в страну, туристам нужно будет оформить визу за 50 долларов, которая будет действовать три месяца. Также необходима свежая справка об отсутствии коронавируса — давностью не больше 96 часов.

В аэропорту путешественникам измерят температуру. При обнаружении подозрительных симптомов им придется вернуться на родину или пробыть на двухнедельном карантине.