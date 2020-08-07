Центр Гамалеи раскрыл противопоказания к вакцинации от коронавируса
Он пояснил, что на прививку от коронавируса человек должен идти только при условии, если он себя хорошо чувствует.
«Не должно быть температуры. Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить», — пояснил профессор.
По словам Анатолия Альтштейна, эти противопоказания касаются всех. В том числе пожилых граждан. Но если общее состояние хорошее, то прививку можно поставить.
Клинические испытания вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко 17 июня. Первую группу добровольцев выписали из больницы 15 июля. Через пять дней отпустили вторую группу, которую привили дважды.
В ходе медицинских исследований у всех участников испытаний появился иммунный ответ на введенный препарат. В данный момент проходит третий этап испытаний вакцины. Если он пройдет успешно, то регистрация начнется 12 августа.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация граждан начнется в октябре. Все расходы покроют из бюджета, а значит, для всех пациентов процедура будет бесплатной. Первыми вакцину получат пенсионеры и врачи, так как они находятся в группе риска.