Итоги года Эмбер Херд вызвали поток оскорблений. Пять причин, почему люди ненавидят бывшую Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд поразмышляла над жизненными уроками, которые ей преподнес 2020 год, и вызвала бурю ненависти. Под видео развлекательного шоу Access Hollywood на YouTube с записью актрису назвали «гнусной змеей» и припомнили скандальный развод с Джонни Деппом. Дизлайков там рекордно много. За что ненавидят Херд?

В ролике на вопрос, чему она научилась во время непростого 2020 года, актриса ответила: «Адаптироваться и выживать, адаптироваться и выживать… Чем лучше вы умеете меняться, тем выше ваши шансы не просто преуспеть, но выжить».

Она также порассуждала насчет актуальности своего нового сериала «Противостояние» (The Stand), который основан на одноименном романе Стивена Кинга 1978 года. Картина рассказывает об утечке смертельного вируса с секретной базы. Премьера состоялась 17 декабря.

Зрители шоу отреагировали крайне негативно. У ролика уже 129 тысяч дизлайков и всего одна тысяча лайков. Причем количество первых продолжает расти. Это рекордный хейт звезды «Аквамена».

В комментариях Херд назвали «гнусной змеей» и «монстром». Сразу несколько пользователей отметили, что она не является жертвой, а то, что она делала с Джонни Деппом, — «настоящее насилие». Некоторые попросту удивились, что вообще Херд делает на канале Access: «Зачем давать абьюзеру экранное время?»

При этом под видео сотни одинаковых комментариев с текстом: «They won’t believe you, because you are a man». She is NOT a victim» («"Они не поверят тебе, потому что ты мужчина». Она НЕ жертва»). Это отсылка к всплывшей в СМИ записи, где Херд высмеивает бывшего мужа, объявившего себя жертвой домашнего насилия.

«Ну давай, Джонни, иди и скажи им всем: „Я Джонни Депп, мужчина, и стал жертвой семейного насилия“. Посмотрим, поверят ли тебе и встанут ли на твою защиту. Ты больше и сильнее, а я — женщина с весом 52 килограмма. И ты хочешь всех убедить, что это я начала? Что, правда?» — заявила актриса.

Интересно, что не обошлось без русскоязычных пользователей. Под одним из комментариев — «кровать не нашла?» — между соотечественниками завязалась целая беседа. В ней кто-то предложил «уничтожать все ее видосы». Прозвучала даже фраза «русские, вперед!».

Источник фото: YouTube

Как суд сделал из Херд жертву

Херд и Депп были женаты всего 15 месяцев. Зато их судебные бракоразводные разборки тянутся более четырех лет. Изначально именно актриса решила развестись, обвинив мужа в домашнем насилии. Однако позже Херд все же передумала. Правда, не без причины. Она заключила сделку и получила семь миллионов долларов, взамен отозвала иск о бытовом насилии. Развели звезд в 2017 году. Однако на этом скандалы не закончились.

В прошлом году уже Депп подал иск к Херд — о клевете. Он потребовал компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Досталось от актера и изданию Тhе Sun, где его назвали «человеком, избившим жену». От СМИ актер хотел получить два миллиона фунтов. Правда, суд постановил, что Депп действительно бил супругу, а лжи в материале The Sun нет. Более того, судья принял заявления экс-жены, что ее обвинения в адрес Деппа «отрицательно повлияли на ее карьеру как актрисы и активистки». Так из Херд сделали жертву.

Пять причин, по которым люди ненавидят Херд

Фекалии Херд в постели Деппа

Суд над The Sun вскрыл много нелицеприятных поступков актрисы. Одним из самых резонансных стало обвинение Херд в испражнении на кровать супруга ради шутки.

По словам актера, наутро после вечеринки он нашел в своей постели фекалии, которые якобы принадлежат Херд или кому-то из ее друзей. Так жена наказала его за опоздание на ее день рождения.

Била и унижала мужа

Более того, в интернет попала запись разговора, на которой Херд признается в собственной агрессии и избиении экс-супруга. Там же она стыдит звезду за то, что он сбежал, когда она распускала руки. А как-то, по словам актера, супруга и вовсе бросила в него бутылку водки, осколки от которой порезали ему палец.

Подозрения в измене на троих

Также в СМИ появилась информация о якобы изменах Херд Деппу с миллиардером Илоном Маском. Друг и сосед пары сказал на суде, что Маск, Херд и актриса Кара Делевинь были замечены им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса в 2016 году. Тогда троица провела там ночь. Это доказывают камеры наблюдения.

Сам основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что никогда не вступал в интимные отношения с Делевинь, а с Херд начал встречаться уже после ее разрыва с Деппом.

Деппа лишили ролей

Ситуация накалилась еще сильнее, когда через несколько дней после проигрыша в суде Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей». На его место уже утвердили Мадса Миккельсена.

Также Walt Disney Pictures не станет приглашать Деппа на съемки новой части «Пиратов Карибского моря». Джека Воробья не покажут даже в эпизодах картины из-за репутационных рисков для ее создателей.

В отместку фанаты творчества актера потребовали убрать Эмбер Херд из фильма «Аквамен-2». Петиция собрала более 1,6 миллиона подписей.

Херд — манипулятор

В защиту Деппа высказались Ванесса Паради, Хавьер Бардем, Хелена Бонем Картер и другие. Так, комик Даг Стенхоуп назвал Херд абьюзером и манипулятором.

«Мы годами наблюдали, как она манипулирует им. Мы не сказали ни слова. Друг другу — да, но никогда — ему», — написал Стенхоуп.

Хавьер Бардем отметил, что всегда видел и чувствовал в Деппе по-настоящему заботливого и любящего человека.

«Хороший человек, попавший в ловушку лжи и манипуляций токсичных существ, но улыбающийся и любящий нас всех, несмотря на это», — так актер описал своего коллегу.

Поклонники Деппа подчеркнули, что не только прекрасный пол может быть жертвой домашнего насилия. В Сети призвали предпринять действия для того, чтобы Херд не прославилась в развлекательной индустрии.