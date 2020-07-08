В Великобритании начался грандиозный суд между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Следующие три недели они будут выяснять, кто в их союзе был тираном и проявлял насилие. На стороне Деппа — мать его детей Ванесса Паради и бывшая девушка Вайнона Райдер. На стороне Херд — британский таблоид The Sun. Как из забитой девушки Херд превратилась в монстра — в материале «360».

Суд между актерами проходит в Лондоне. Бывшие возлюбленные впервые встретились после расставания в 2017 году. Депп прибыл в компании своих адвокатов. Херд в качестве поддержки взяла с собой сестру и свою девушку. Реакцию бывших возлюбленных отследить не удалось — из-за коронавируса они оба были в масках.

Все так хорошо начиналось

Депп и Херд встретились на кастинге фильма «Ромовый дневник» в 2011 году. В суде актер рассказал, что они сошлись, во время совместного тура в поддержку картины. В декабре 2013 года состоялась помолвка, а свадьба — в феврале 2015 года. Брак, кстати, стоил Деппу хороших отношений со многими родственниками, которые отговаривали жениться на Херд.

«Она была прекрасна, казалось, невероятно интересовалась мной и моей работой, и я влюбился в нее. Лишь намного позже я понял, что у нее есть план, а именно — выйти за меня замуж, чтобы продвинуться в собственной карьере и получить финансовую выгоду. И она знала, как это осуществить», — заявил Депп.

Он привел в пример, что Херд неоднократно рассказывала ему, как сильно восхищается его фильмами. Однако позже, когда они уже были женаты, призналась, что никогда не видела ни одной картины с его участием.

Начало конца

В мае 2016 Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. В суде она предоставила видео одного из нападений и фото со следами побоев. Суд запретил актеру приближаться к ней ближе, чем на 90 метров.

Ситуация осложнялась постоянным давлением СМИ, в частности британский таблоид The Sun, с которым сейчас судится Депп, в красках расписал, как актер регулярно избивал Эмбер во время их брака, много пил, принимал наркотики и вообще действовал неадекватно.

В январе 2017 года пара развелась. Суд постановил, что Депп должен выплатить Херд семь миллионов долларов.

С этого момента жизнь и репутация «пирата карибского моря» пошла под откос. Он появлялся в неадекватном состоянии на красной дорожке, снялся голым в клипе Мэрилина Мэнсона, его засудили собственные телохранители, он напал на участника съемочной площадки, терял роли и оказался банкротом.

Бумеранг

В марте 2019 голливудский актер перестал молчать и решил защищаться. После очередной публикации Херд в The Washington Post, в которой говорила, что является «жертвой домашнего насилия», он обвинил бывшую супругу в клевете и потребовал 50 миллионов долларов.

С этих пор начали всплывать подробности, поменявшие картину на 180 градусов. Так выяснилось, что спустя год после свадьбы с Херд он получил перелом среднего пальца правой руки.

По словам Деппа, в ходе ссоры Херд бросила в него бутылку водки. Емкость разбилась, но осколки угодили Деппу в руку и отсекли часть пальца. Актер утверждает, что перенес несколько операций и чуть не умер, так как у него трижды начиналось заражение.

В феврале этого года Daily Mail опубликовал записи бесед бывших супругов. В них Эмбер признается, что действительно поднимала руку на Деппа, но не считает это избиением. По данным издания, ссора происходила в 2015 году.

Также в сегодняшнем суде Депп сообщил, что бывшая жена постоянно унижала его, называя «толстым стариком». Он отметил, что особенно больно ему было слышать от нее то, что он «ужасный отец». Дело в том, что ради брака с Херд он бросил жену, французскую актрису Ванессу Паради и двоих детей.

Джонни открыл глаза

По словам актера, Эмбер с самого начала их отношений выстроила холодный и расчетливый план: выйти за него замуж ради продвижения своей карьеры в Голливуде. Депп уверяет, что красавица жена является расчетливой, самовлюбленной социопаткой. Он добавил, что когда они с Херд пытались ходить к психологу, тот подтвердил, что у нее нарциссическое расстройство личности.

«Теперь я убежден, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что можно отобрать, а затем уничтожить то, что осталось», — заявил голливудский актер на заседании.

Адвокаты Херд настаивают на том, что Депп избивал свою бывшую жену под действием алкоголя и наркотиков. По их словам, в такие моменты он становился неуправляемым и агрессивным, а утром сам не помнил, что творил. В качестве доказательств в суде прозвучали аудио и видеозаписи, сделанные Херд. Она сообщила, что записывала, чтобы потом доказать мужу, что он вел себя неадекватно.

В роликах Джонни действительно ругается и крушит мебель. «Но пострадала только мебель — Эмбер я и пальцем не тронул!», — уверяет Депп. В ответ Депп заявляет, что это Херд сама хороша — она позволяла себе набрасываться на него с кулаками, стаканами, швыряла в него бутылками, и мобильным телефоном.

Судебный процесс будет длиться несколько недель. Впереди самая интересная часть — Депп планирует дать показания о неверности Херд. Он уверяет, что в период брака у его жены была связь миллиардером Илоном Маском. Сам основатель SpaceX это отрицает.