Джонни Депп под фанатской защитой. Поклонники актера стали скупать духи Dior и требовать увольнения Херд

Судебные разбирательства по делу о домашнем насилии оставили Джонни Деппа без контрактов. Отказываться от рекламы с актером не стала только компания Dior. Продажи туалетной воды резко подскочили из-за фанатов, которые решили своими покупками поддержать звезду. Но только этим поклонники не ограничились.

Реклама Dior

В домашнем насилии Деппа обвинила его бывшая жена Эмбер Херд. Актер проиграл суд таблоиду The Sun из-за материала об избиении женщины. Пока Депп собирался обжаловать принятое решение, компании стали разрывать свои контракты с актером.

К удивлению общественности Dior не стал отказываться от сотрудничества. В ноябре зрители увидели на экранах рекламу аромата Dior Sauvage. В ролике Депп играет на гитаре и с загадочным видом сидит у костра. Многие поклонники актера поспешили поделиться этой радостной новостью в соцсетях.

Несмотря на ликование фанатов, на рекламу стали приходить жалобы, пишет The Guardian.

«Мы получили в общей сложности 11 жалоб на эту рекламу. Заявители полагают, что Джонни Деппа не должно быть в рекламе из-за подробностей, касающихся его недавнего судебного дела», — заявил представитель управления по стандартам рекламы.

Сам Депп впервые стал лицом Dior Sauvage еще в 2015 году. Тогда компания выпустила видео, которое жестко раскритиковали за расистское изображение коренных американцев. Сейчас же появились слухи, что за новую рекламу парфюма актер получил от трех до пяти миллионов долларов. Факт появления Деппа на телевидении общественность просто не могла спустить на тормозах.

«Я думаю, что для Dior было бы разумно разорвать связи с Деппом. Все что угодно можно остановить, нажав на кнопку, если действительного этого захотеть», — отметил британский эксперт по связям с общественностью Марк Боковски.

Поддержка фанатов

После появления рекламы фанаты актера запустили в соцсетях хештег #Justiceforjohnnydepp («Справедливость для Джонни Деппа»). Под ним пользователи оставляют кадры из фильмов и слова поддержки.

«Джонни Депп по-прежнему является лицом Sauvage, потому что Dior не идиоты», — написал один из комментаторов.

«Спасибо Dior за то, что компания стала практически единственным спонсором Джонни Деппа, которая не отвернулась от него», — поддержал другой.

«Он по-прежнему является лицом их одеколона Sauvage, поэтому я обязательно куплю флакон в знак поддержки», — пообещал поклонник актера.

Фанаты творчества Деппа действительно ринулись скупать парфюм, чтобы поддержать своего любимого актера. Согласно данным сайта Cosmetify, после вынесения решения суда количество поисковых запросов Sauvage в Сети увеличилось на 23%. Кроме того, парфюм стал самым продаваемым мужским ароматом в The Fragrance Shop и вошел в список бестселлеров в The Perfume Shop.

По словам главного корреспондента Business of Fashion Лорен Шерман, Dior занимает такую позицию, что любая публичность является хорошей рекламой. Несмотря на скандал с Деппом, продажи только растут.

«Большинство подобных компаний придерживаются долгосрочных взглядов, а это значит, что в целом рост осведомленности — это хорошо. Со временем люди забудут об ассоциациях с Деппом, но они не смогут так легко забыть имя Sauvage», — заключила Шерман.

Петиция против Херд

Судебный скандал привел к тому, что Депп лишился своей роли Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари». На его место в третьей части картины утвердили Мадса Миккельсена. Это решение привело в ярость зрителей фильма и сторонников Деппа. Фанаты захотели добиться справедливости и запустили петицию против Эмбер Херд. Они требуют, чтобы актрису не снимали в фильме «Аквамен 2».

Петицию на Change.org поддержали уже более 1,5 миллиона людей. Инициаторы утверждают, что Херд сама издевалась над актером и поднимала на него руку. Один раз она сломала палец мужу, из-за чего тому пришлось делать операцию. Также авторы петиции напомнили, что в 2009 году актрису арестовали после жестокого обращения с бывшей сожительницей Тасей Ван Ри.

«Поскольку Эмбер Херд — известный и доказанный абьюзер, Warner Brothers и DC Entertainment должны и убрать Херд из своего кинопроекта „Аквамен 2“. Они не должны игнорировать страдания жертв Херд и не должны поддерживать абьюзера», — сказано на сайте.

Поклонники Деппа подчеркнули, что не только женщины могут стать жертвами домашнего насилия. Они призвали признать это и предпринять действия для того, чтобы известный домашний насильник не прославлялся в развлекательной индустрии.

«Поступайте правильно. Уберите Эмбер Херд из „Аквамена 2“», — заключили авторы петиции.

Пока же съемки третьей части картины продолжаются. Премьера нового фильма Джеймса Вана запланирована на декабрь 2022 года.