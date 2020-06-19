19 июня 2020, 14:25
Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, прокомментировал слухи о групповом сексе с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежное издание.
Бизнесмен заявил, что дружит с Делевинь, однако никогда не вступал с ней в интимные отношения, и она может подтвердить это.
Миллиардер подчеркнул, что начал встречаться с Херд через месяц после ее развода с Джонни Деппом.