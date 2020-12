Джонни Деппа все сильнее поддерживают знаменитости. А Эмбер Херд хотят лишить карьеры

После увольнения Джонни Деппа из третьей части «Фантастических тварей» его фанаты потребовали убрать Эмбер Херд из фильма «Аквамен-2». Петиция собрала уже более 1,6 миллиона подписей. Тем временем в защиту Деппа высказались Ванесса Паради, Хавьер Бардем, Хелена Бонем Картер и другие.

Несмотря на то, что актер Джонни Депп проиграл суд против газеты The Sun, назвавшей его «избивателем жен», он получил огромную поддержку. Она пришла и со стороны обычных фанатов, и со стороны знаменитостей.

Например, Dior отказался разрывать с ним контракт, оставив его лицом одного из парфюмов. Фанаты в благодарность стали скупать этот аромат.

Поддержка знаменитостей

Комик Даг Стэнхоуп опубликовал авторскую колонку на The Wrap, в которой назвал Эмбер Херд абьюзером и манипулятором. Он заявил, что она шантажировала Деппа и говорила о том, что оболжет его, если тот не согласится с ее условиями развода.

«Мы годами наблюдали, как она манипулирует им. Мы не сказали ни слова. Друг другу — да, но никогда — ему», — написал он.

По словам комика, все боялись, что если скажут Деппу правду, то он просто выкинет их из своей жизни и останется в токсичных отношениях. Когда вся правда вышла наружу, Стэнхоул сначала побоялся открыто поддержать своего друга. Ему казалось, что публика посчитает его человеком, пытающимся привязаться к сенсационной истории ради продвижения своей карьеры.

Затем комик понял, что гораздо хуже ничего не говорить в поддержку своего друга и оставлять его в подвешенном состоянии.

Певица Sia также решила высказаться в поддержку Деппа на своем Twitter в октябре.

«Просто демонстрирую свою публичную поддержку Джонни Деппа», — написала она и более эту тему не поднимала.

Хавьер Бардем выступил с поддержкой Деппа еще в марте 2020 года, в преддверии его суда о клевете против The Sun.

«Я поддерживаю Джонни, потому что я всегда видел и чувствовал в нем по-настоящему заботливого и любящего человека, необыкновенного и уникального художника, который слушал каждого, кто нуждался в его помощи», — написал актер.

Бардем заявил, что Депп — «хороший человек, попавший в ловушку лжи и манипуляций токсичных существ, но улыбающийся и любящий нас всех, несмотря на это».

Пенелопа Крус, жена Бардема и подруга Деппа, также в письменном заявлении поддержала актера.

«Прошло много лет, и я не только снялась с ним в трех фильмах, но и рассчитываю на него как на большого друга. Меня всегда поражала его доброта, блестящий ум, талант и своеобразное чувство юмора», — написала она.

Вайнона Райдер, бывшая девушка Деппа, также поддержала его. Она заявила, что в курсе всех тех обвинений в насилии, которые публично озвучивала Херд последние несколько лет. Однако ей с трудом удавалось в них поверить.

«Я не хочу никого называть лжецом, но, судя по моему опыту с Джонни, невозможно поверить в то, что такие ужасающие утверждения верны», — подчеркнула актриса.

Актриса Ванесса Паради также заступилась за своего бывшего мужа. Она отметила, что знает его более 25 лет и никогда не замечала за ним агрессивного поведения. За 14 лет совместной жизни он показал себя добрым, внимательным, щедрым и чуждым насилию человеком и отцом.

«Я знаю об утверждениях, в которых Эмбер Херд публично обвиняла Джонни уже более четырех лет. Это не похоже на настоящего Джонни, которого я знала, и из моего многолетнего личного опыта могу сказать, что он никогда не был жестоким или оскорбительным по отношению ко мне», — заключила она.

Обе бывшие возлюбленные Деппа — Ванесса Паради и Вайнона Райдер — выступали в суде в его защиту.

Звезда группы The Pogues Шейн Макгоуэн и его жена Виктория Мэри-Кларк выступили с поддержкой Деппа после того, как стало известно, что он проиграл судебное дело против The Sun. Макгоуэн опубликовал видео, в котором попросил друга быть «выше всего этого дерьма». Его жена тем временем вела кампанию в поддержку Деппа в Twitter. Она активно использовала хештег #justiceforjohnnydepp, что переводится как «справедливость для Джонни Деппа».

«Мы так гордимся Джонни, потому что он никогда не перестает заботиться о других, независимо от того, какое давление он испытывает. И он самый милый человек, которого вы когда-либо могли встретить», — написала она в одном из твитов.

Актриса Хелена Бонем Картер в интервью The Guardian также обсудила громкий развод Джонни Деппа. Актер — близкий друг ее бывшего мужа Тима Бертона и крестный отец ее детей.

На вопрос, удивлена ли она таким поворотом событий для Деппа, она ответила утвердительно. По ее словам, происходящее не имеет смысла. Она также считает, что Депп не принял бы столь радикальных мер по очистке своего имени, если бы не имел доказательств.

«Этот человек неглуп. Он бы не пошел так далеко, если бы считал, что был неправ», — подытожила Картер.

Итальянская актриса Азия Ардженто, кажется, тоже негласно встала на сторону Деппа. Она была одной из первых женщин, публично обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальном насилии. Ее последние действия слегка озадачили сторонников движения #MeToo. Она была одной из тех, кто лайкнул пост Джонни Деппа с новостью о его уходе из франшизы «Фантастических тварей». Некоторые полагают, что таким образом она выразила поддержку актеру, пишет The News International.

А что там с Херд?

Карьера и судьба Эмбер Херд остаются под вопросом. Несмотря на то, что Депп проиграл в суде, он получил огромную волну поддержки. А вот на актрису сыпется ненависть и осуждение. Даже те, кто ранее публично высказывались в ее поддержку, стали менять свои позиции.

Когда в интернете только всплыли аудиозаписи, на которых Херд оскорбляла Деппа, она тут же лишилась поддержки своей близкой подруги Аманды де Каденет. Та является известной активисткой по защите прав женщин и планировала давать показания в суде против Деппа. После обнародования аудиозаписей она изменила позицию. Как пишет Daily Mail, она была потрясена и шокирована, услышав, как Эмбер разговаривает с Джонни.

«Аманда чувствует, что Эмбер использовала ее и ввела в заблуждение, и надеется, что Эмбер получит необходимую помощь», — сказал источник издания.

Кинокарьера Херд тоже находится в подвешенном состоянии. В начале ноября она заявила, что взволнована количеством фанатской любви и поддержки. Мол, из «Аквамена-2» ее никто не увольняет и она не может дождаться начала съемок.

«Проплаченные слухи и кампании в социальных сетях не диктуют решения о кастинге, потому что они не имеют под собой реальной основы. Только фанаты сделали „Аквамен“ и „Аквамен-2 “. Я очень рада начать работу в следующем году», — отрезала актриса.

Только факты говорят о том, что не все так гладко. Warner Bros. еще официально не анонсировали ни дату выпуска фильма, ни дату начала производства. Вполне вероятно, что вместе с этими новостями придут и новости о рекастинге Херд.

Как сообщает IndieWire, петиция с призывом убрать актрису из грядущего сиквела собрала более 1,6 миллиона подписей и быстро приближается к отметке два миллиона. Петиция получила огромную поддержку после того, как Джонни Деппа уволили из «Фантастических тварей». Люди заявляют, что Херд теперь тоже необходимо уволить, поскольку всем известно, что она домашний тиран.

С новыми проектами у Эмбер тоже дела обстоят не густо. В 2019 году с ней вышел только один фильм Gully, а в 2020-м — сериал The Stand из девяти эпизодов. В будущих проектах числятся только «Аквамен-2» и фильм Run Away With Me. При этом детали производства обоих фильмов пока неизвестны.