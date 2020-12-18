Disney отказался возвращать Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

Компания отказалась от идеи появления Джека Воробья даже в эпизодах из-за репутационных рисков еще до судебного процесса. Вместо этого Disney проводит перезагрузку с Марго Робби в главной роли.

Очередную роль актер потерял из-за судебного процесса с его бывшей женой — актрисой Эмбер Херд. Она обвинила его в рукоприкладстве и оскорблениях. Несмотря на то, что в его защиту встали многие актеры и бывшая подруга Ванесса Паради, Джонни Депп проиграл дело. Актер был уволен, как сообщала «Газета.ru», из своей последней франшизы «Фантастические твари», где он сыграл темного волшебника Гриндевальда. При этом актеру заплатили 16 миллионов долларов за неделю работы над фильмом.

Проблемный актер стал всемирно известным благодаря роли Джека Воробья в оригинальном фильме «Пираты Карибского моря», что принесло ему номинацию на премию «Оскар» и привело к главной роли во всех четырех сиквелах. Депп стал одной из самых высокооплачиваемых звезд 2000-х и 2010-х годов, появившись в ряде других фильмов Disney, включая «Алису в стране чудес».