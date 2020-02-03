Правосудие для Джонни Деппа. Как запись разговора перевернула сюжет о домашнем насилии

Домашнее насилие в отношении мужчин воспринимается скорее с юмором. Но голливудскому актеру Джонни Деппу было не до смеха — помимо того, что жена метала в него что потяжелее, в СМИ она представила жертвой себя и чуть не уничтожила его карьеру. О поведении актрисы Эмбер Херд стало известно после публикации ее разговоров с Деппом. В топы Twitter вышел хештег #JusticeForJohnnyDepp («Правосудие для Джонни Деппа»).

Пользователи негодуют из-за того, как Херд себя вела, и выражают поддержку ее бывшему супругу.

Аудиозаписи выложила британская газета DailyMail. Они были сделаны на телефон Херд в 2015 году, когда актеры еще были женаты и работали с психологом. Из записей следует, что супруга регулярно давила на Деппа и даже била его.

Например, Херд стыдит звезду «Пиратов Карибского моря» за то, что он сбежал, когда она распускала руки.

В другом фрагменте Херд говорит Деппу, что не вмазала ему как следует, хотя и признается, что ударила.

«Тебе никто не вмазал. Тебя просто ударили. Мне жаль, что я это сделала», — рассуждала актриса.

Супруги развелись в 2016 году, прожив вместе полтора года. До развода Херд обвиняла Деппа в домашнем насилии, а при расставании получила семь миллионов долларов отступных. Что не помешало ей в декабре 2018-го присоединиться к движению #MeToo. По словам Херд, она столкнулась с тем, «как учреждения защищают мужчин, обвиняемых в жестоком обращении». Депп в ответ подал иск на 50 миллионов долларов за клевету.

Пользователи вспомнили, что после развода Херд некоторое время встречалась с Илоном Маском. Пара рассталась в 2017 году.

До этого уже всплывали подробности совместной жизни Деппа и Херд. В частности, утверждалось, что из-за нее он лишился фаланги пальца на руке (у актера остался шрам) и что в апреле 2016 года она положила ему в кровать человеческие экскременты — супруг опоздал на вечеринку по случаю 30-летия актрисы. В диалогах есть намеки на эти истории.

«Джонни Депп подвергался жестокому обращению и чуть не умер от золотистого стафилококка из-за того, что ему отрезало палец. У Эмбер хватило выдержки прийти на следующий день на ТВ и сказать, что Джонни Депп жестоко с ней обошелся, разбив лицо».