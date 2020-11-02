Эмбер Херд оказалась жертвой. Суд признал Джонни Деппа домашним тираном и вскрыл неприглядные подробности

Голливудский актер Джонни Депп проиграл дело о клевете в суде против таблоида The Sun. Газета назвала его в одной из статей «человеком, избившим жену». По мнению Деппа, это была клевета, и он хотел получить компенсацию. Суд же постановил, что он действительно бил жену, а лжи в материале The Sun не было.

Как сообщает The Guardian, Высокий суд Лондона отклонил иск Джонни Деппа с прошением о компенсации в два миллиона фунтов со стороны газеты The Sun. Его адвокаты заявили, что намерены обжаловать «извращенное и непонятное» решение суда.

По мнению его адвоката Дженни Афиа, судья поверил показаниям Херд, но полностью проигнорировал контрдоказательства со стороны полицейских, практикующих врачей, ее собственного бывшего помощника и других неоспоримых свидетелей.

Депп решил подать в суд на таблоид после того, как он выпустил статью, в которой описал его как «человека, избивавшего жену». Это якобы испортило ему репутацию и принесло ущерб карьере, поэтому он захотел компенсация со стороны The Sun. Слушания по делу прошли еще летом, и, наконец, спустя три месяца суд вынес приговор не в пользу именитого актера.

Бил и пил

Судья заявил, что признает доказанными 12 из 14 случаев нападения актера на его бывшую жену Эмбер Херд. Он также принял заявления Херд о том, что обвинения, которые она выдвинула против Деппа, «отрицательно повлияли на ее карьеру как актрисы и активистки».

Он также отметил, что не согласен с тем, что Депп описывает свою бывшую жену как охотницу за деньгами.

«Я понимаю, что в урегулировании бракоразводного процесса были и другие элементы, но ее пожертвование в размере семи миллионов долларов на благотворительность вряд ли является поступком, которого можно ожидать от охотницы за деньгами», — подчеркнул судья.

Еще цитировалось электронное письмо Деппа, отправленное в 2016 году Херд. В нем он назвал ее «низкосортной» и надеялся, что «карма сработает и заберет у нее дар дышать». Актер также писал своему другу Полу Беттани о том, что хотел бы «сжечь» и «утопить» Херд, а также осквернить ее труп. При этом по словам Деппа, все это было черным юмором. В суде же это посчитали доказательством истинного отношения актера к своей жене.

Насилие с обеих сторон

Брак двух актеров длился лишь 15 месяцев, а разборки продолжаются уже более четырех лет. Сначала, подавая на развод, Херд обвинила актера в домашнем насилии. Позже она заключила сделку, в ходе которой получала семь миллионов долларов, но взамен отзывала иск о бытовом насилии.

Их развели в 2017 году, но главные судебные разборки были впереди. В 2018 Эмбер Херд написала статью для The Washington Post с целью поддержать девушек, сталкивающихся с домашним насилием. Весной 2019 года Депп подал иск о клевете к Херд и потребовал компенсацию на 50 миллионов долларов. И все это вместе с иском к The Sun. Разбирательства по суду с Херд пройдут в мае 2021 года.

Судебный процесс с The Sun вскрыл массу нелицеприятных моментов с обеих сторон. Депп говорил, что как-то раз нашел в своей кровати фекалии Херд. Это было наказанием за опоздание на ее день рождения.

В сеть также попала запись разговора, где актриса признает, что била Джонни Деппа и была порой агрессивна. После этого кстати началась массивная кампания в сети в поддержку актера.

Сам Депп в суде признался в том, что тратил на вино более 30 000 долларов в месяц, прежде чем пошел на реабилитацию, и что дал дочери попробовать марихуану в 13 лет. На суде также показали несколько фотографий, на которых видно, как актер валяется без сознания на полу. И все это из-за чрезмерного употребления наркотиков и алкоголя. Страшно представить, что вскроется на слушаниях в 2021 году.

Поддержка Эмбер

Тем временем пока одни шокированы проигрышем Деппа в суде, другие выказывают активную поддержку Херд.

Сразу после вынесения решения Тhе Sun выступил с заявлением о том, что более 20 лет борется за жертв домашнего насилия и что благодарен судье за внимательного рассмотрение дела. Издательство также поблагодарило Эмбер Херд за «ее мужество в даче показаний в суде».

Адвокаты актрисы пообещали представить еще больше весомых доказательств в слушаниях в США, которые пройдут в 2021 году.

«Мы стремимся добиться справедливости для Эмбер Херд в суде США и защитить право госпожи Херд на свободу слова», — подчеркнула ее адвокат Элейн Чарлсон Бредехофт.

На сторону актрисы встала и директор по коммуникациям и внешним связям благотворительной организации по борьбе с насилием в семье Refuge Лиза Кинг.

«Мы солидарны с Эмбер Херд, которая проявила огромную храбрость, высказавшись и высказавшись открыто», — сказала она.

Кинг отметила, что победа актрисы доказала, что власть, известность и финансовые ресурсы не могут быть использованы для того, чтобы заставить женщин замолчать.