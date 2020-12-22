Миккельсен рассказал, как ему работается на месте Деппа в «Фантастических тварях»
Актер Мадс Миккельсен заменил опального Джонни Деппа на съемочной площадке третьих «Фантастических тварей». Новому исполнителю роли злого волшебника Грин-де-Вальда пока все нравится. Он в восторге от режиссера и всей команды в целом. Своими впечатлениями от новой работы он поделился с AP.
«Я здесь уже неделю. Все здесь классные, просто фантастические люди. Дэвид Йэйтс — суперкрутой режиссер. Пока что мне все очень нравится», — заявил Миккельсен.
Он добавил, что посоветовался бы с самим Деппом по роли, но у него нет его номера. Миккельсен старается сделать Грин-де-Вальда максимально похожим на темного мага своего предшественника.
Джонии Деппа уволили из проекта «Фантастические твари» после того, как он проиграл суд своей бывшей жене Эмбер Херд. Актриса обвинила его в оскорблениях и насилии. За неделю работы на площадке третьей части франшизы Депп получил обещанный за весь период съемок гонорар — 16 миллионов долларов.