При нападении на казанскую школу №175 погибли девять человек. Стрельбу открыл 19-летний выпускник Ильназ Галявиев. Его описывают как тихого и неконфликтного человека, однако он хладнокровно расстрелял восьмиклассников из заранее купленного охотничьего ружья. «360» собрал все, что известно о нападавшем и его мотивах.

Ильназ Галявиев закончил учебу в школе-гимназии №175 четыре года назад. Однако утром 11 мая он пришел туда с гладкоствольным ружьем и открыл огонь. Он поднялся в аудиторию, где шли уроки у 8 «А» класса.

Галявиев ранил 21 человека и убил девятерых. Среди погибших четыре мальчика, три девочки и двое взрослых. Среди пострадавших большинство — дети младше 16 лет.

Стрелка задержали. По данным СМИ, он сам сдался в руки полиции. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Незадолго до стрельбы в школе его засняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, как Галявиев идет по улице с ружьем и в маске. Подросток даже помахал оружием прохожему. Несмотря на наличие ружья в руках, его никто не остановил.

Кто такой Ильназ Галявиев

До апреля 2021 года Ильназ Галявиев был студентом четвертого курса казанского колледжа ТИСБИ и учился на программиста. Пресс-служба учебного заведения описала Галявиева как тихого и неконфликтного студента, который уважительно общался с однокурсниками и преподавателями.

«Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — заявили в пресс-службе ТИСБИ.

С декабря 2020 года Галявиев проходил производственную практику, но в начале января пропал. Его отчислили в апреле из-за долгов по учебе — студент не появился на защите практики и на государственных экзаменах.

Легальное оружие

За две недели до стрельбы в школе Галявиеву удалось законным путем приобрести оружие. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал «360», что стрелку выдали в конце апреля разрешение на ношение гладкоствольного оружия.

Его мать знала о покупке оружия и была против, но никак не могла повлиять на сына. По данным Life Shot, Галявиев говорил ей, что будет охотиться. Мать утверждает, что не догадывалась о планирующемся нападении на школу.

Психиатр, который выдал Галявиеву справку на получение оружия, не нашел у стрелка никаких отклонений. По данным Life Shot, врач рассказал следователям, что если бы возникли подозрения, то он бы настаивал на расширенном медицинском обследовании. Следователи начали его допрашивать и изъяли документы на стрелка.

Галявиев использовал гладкоствольное ружье Hatsan Escort. Оружие обладает высокой боевой мощью на короткой дистанции. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, такое ружье обычно используют ЧОП при перевозке ценных грузов, но купить его можно в оружейном магазине.

После задержания стрелок заявил, что заложил в своей квартире взрывное устройство. Его соседей по дому эвакуировали. Однако самодельной бомбы не обнаружили. Незадолго до стрельбы в школе он пытался поджечь свою квартиру.

«Месть и ненависть»

Предположительно, Галявиев вел Telegram-канал, где незадолго до нападения рассказал о планах устроить бойню и покончить с собой. Себя он видел как Бога, который решает, кто будет жить, а кто умрет. После его задержания канал заблокировали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах региона утверждает, что мотивом Галявиева была месть. «По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», — сказал собеседник.

В школьные годы Галявиев также был тихим. Учителя отмечали, что он хорошо себя вел на занятиях и не конфликтовал. Но его бывший одноклассник рассказал, что над подростком постоянно издевались.

На допросе Галявиев признался, что ненавидит людей. Он также объяснил, что отказался от своих родителей. СМИ опубликовали видео, на котором он кричит, постоянно матерится и показывает все признаки истерики.