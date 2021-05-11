Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил «360», что стрелок получил оружие законно. Разрешение ему вдали в конце апреля.

«Оружие находилось у стрелка на законных основаниях. Разрешение на ношение гладкоствольного ружья он получил накануне этих событий, 28 апреля», — заявил он.

Один из вопросов, по словам Хинштейна, на который пытаются ответить правоохранительные органы: каким образом удалось пронести человеку гладкоствольное оружие и боеприпасы на территорию школы.

«Пропускной режим в школе был должным образом не организован. Но это уже предмет для отдельной проверки, которую проведет Росгвардия», — добавил он.

Стрельба в казанской школе произошла 11 мая. По официальным данным, 19-летний местный житель открыл стрельбу по школьникам и учителям. В результате погибли восемь человек, среди них три девочки и два мальчика. Также погибла учительница. Еще 20 человек госпитализированы, среди них 12 детей и четверо взрослых.

Среду, 12 мая, объявили в республике днем траура.

Следственный комитет завел дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.