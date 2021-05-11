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    11 мая 2021, 12:11

    Стрелок получил разрешение на оружие за две недели до атаки на школу — Хинштейн

    Василиса Андреева, Екатерина Шамина

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил «360», что стрелок получил оружие законно. Разрешение ему вдали в конце апреля.

    Стрелок получил разрешение на оружие за две недели до атаки на школу — Хинштейн

    «Оружие находилось у стрелка на законных основаниях. Разрешение на ношение гладкоствольного ружья он получил накануне этих событий, 28 апреля», — заявил он.

    Один из вопросов, по словам Хинштейна, на который пытаются ответить правоохранительные органы: каким образом удалось пронести человеку гладкоствольное оружие и боеприпасы на территорию школы.

    «Пропускной режим в школе был должным образом не организован. Но это уже предмет для отдельной проверки, которую проведет Росгвардия», — добавил он.

    Стрельба в казанской школе произошла 11 мая. По официальным данным, 19-летний местный житель открыл стрельбу по школьникам и учителям. В результате погибли восемь человек, среди них три девочки и два мальчика. Также погибла учительница. Еще 20 человек госпитализированы, среди них 12 детей и четверо взрослых.

    Среду, 12 мая, объявили в республике днем траура.

    Следственный комитет завел дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.