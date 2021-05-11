Казанский стрелок для массового убийства в школе выбрал гладкоствольное ружье. Это оружие отличается убойной силой на близком расстоянии, рассказал «360» военный эксперт Алексей Леонков.

«У этого оружия убойная сила на близком расстоянии достаточно высокая. И обычно такое оружие предпочитают специалисты ЧОП, которые занимаются перевозкой ценных грузов и еще чего-либо. Оно доступно в оружейных магазинах, и его можно получить сразу после того, как вы оформили разрешение. При этом продавцы редко задают вопросы, зачем приобретается это ружье. И даже если узнают ответ, вряд ли куда-то этот ответ отправляют, чтобы проследили за использованием», — рассказал он «360».

По данным СМИ, казанский стрелок был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT.

В настоящее время стрелок задержан. По данным МВД Татарстана, он действовал в одиночку. Четыре года назад юноша окончил эту гимназию. Все обстоятельства и мотивы стрелка выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.