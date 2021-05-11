Казанский стрелок на допросе признался в ненависти ко всем людям

Устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний подросток на допросе заявил, что отказался от своих родителей и они это знают. По его словам, он стал ненавидеть всех людей.

Молодой человек подчеркнул, что никогда не называл своих родителей матерью и отцом. Ненависть, которую он испытывает ко всем, никто ему не внушал. Он осознал это сам. Видео допроса появилось в Telegrаm.

Известно, что юноша четыре года назад окончил гимназию, в которой сегодня устроил стрельбу. Его жертвами стали восемь человек, более 20 госпитализированы. Состояние шести школьников врачи расценивают как крайне тяжелое.

По данным МВД, задержанный действовал один, у него не было сообщников. По факту случившегося возбуждено уголовное о массовом убийстве.