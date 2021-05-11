Жителей дома стрелка из казанской школы эвакуировали

Дом, где живет стрелявший в казанской школе №175, эвакуировали, но взрыва не было. Во время задержания нападавший признался, что заложил у себя в квартире взрывное устройство.

«Взрыва нет. Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось. По номеру 112 пришло сообщение, что подозрительные люди забежали в дом. И поэтому эвакуировали людей, а в одной квартире люди закрылись. Другой информации пока нет», — сообщили РИА «Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Советского района.

Утром 11 мая в казанской школе №175 два парня открыли стрельбу по ученикам и учителям. В результате бойни погибли, по официальным данным администрации города, восемь человек, среди них три мальчика и четыре девочки. Также пострадали 20 человек. По неофициальным данным, количество жертв может быть более 11 человек. По данным РИА «Новости», пострадали не менее 30 человек.

Одного из стрелков задержали на пороге школы, второго ликвидировали, по данным Mash, на четвертом этаже здания в ходе спецоперации. Однако по данным МВД Татарстана, у 19-летнего стрелка не было пособников в школе. Следователи назначат задержанному за нападение на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу.