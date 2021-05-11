В колледже рассказали об отчисленном студенте, который устроил стрельбу в казанской школе

Бывший студент казанского колледжа ТИСБИ учился на программиста, сообщил один из учеников. Парень был тихий, уточнил собеседник «360». В апреле его отчислили за прогулы.

В пресс-службе колледжа РБК сообщили, что 19-летний казанский стрелок Ильназ Галявиев был студентом четвертого курса. Его отчислили из-за академической задолженности. С декабря прошлого года он проходил производственную практику, однако в начале января пропал.

Он перестал ходить в колледж и оборвал связь с куратором группы. На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен.

Ильназ был тихим и неконфликтным студентом, уточнили в колледже. По словам собеседника издания, парень всегда опрятно одет, к сокурсникам и преподавателям относился с уважением.

Стрельба в казанской школе №175 началась утром во вторник, 11 мая. Оружие в учебное заведение пронес бывший ученик, окончивший школу около четырех лет назад. Жертвами нападения стали три мальчика, четыре девочки и учительница. В больницы доставили 20 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.