Число жертв стрельбы в Казани увеличилось до 9

Число жертв стрельбы в Казани увеличилось до девяти. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы потеряли семерых детей: это восьмиклассники — четыре мальчика и три девочки. Кроме того, потеряли одного учителя и потеряли еще одну женщину — работника. Мы потеряли девять человек», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в Детской клинической больнице остаются 18 школьников. Врачи диагностировали у части из них огнестрельные ранения, переломы и ушибы. Также госпитализированы трое взрослых, раненных во время стрельбы.

«Врачи делают все, чтобы сохранить их жизни», — подчеркнул глава республики. Он отметил, что в ближайшее время в Казань прилетит спасательный борт из Москвы. Им воспользуются для эвакуации пострадавших в федеральные медицинские центры.

Министерство просвещения России сообщило, что 13 пострадавших в ходе стрельбы в школе находятся в состоянии средней тяжести, восемь человек в тяжелом состоянии.

Нападение на казанскую школу совершил ее бывший выпускник. Молодой человек 19 лет пронес в учебное заведение нарезное ружье и открыл стрельбу. По официальным данным, оружием он владел легально. За несколько месяцев он получил соответствующее разрешение.

После стрельбы юноша добровольно сдался полиции. В ходе допроса он признался, что на массовое убийство его толкнуло чувство ненависти. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В ходе расследования стрелку предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Правительство Татарстана объявило 12 мая днем траура по погибшим. На этот день отменили все занятия в школах республики.