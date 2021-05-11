Telegram заблокировал предположительный канал стрелка из Казани

Администрация мессенджера Telegram заблокировала канал «Бог», который, предположительно, принадлежал 19-летнему жителю Казани, устроившему стрельбу в школе №175. Блокировку объяснили нарушением правил мессенджера.

Согласно сохранившимся скриншотам, которые разошлись по Telegram-каналам, молодой человек писал, что намерен организовать нападение на школу, а после покончить с собой. Себя он ассоциировал с богом, который будет решать, кто достоин жизни, а кто нет.

Стрельба в казанской школе №175 началась утром во вторник, 11 мая. Оружие в учебное заведение пронес бывший выпускник. Жертвами нападения стали три мальчика, четыре девочки и учительница. В больницы доставили 20 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемого в стрельбе задержали. В пресс-службе ГУ МВД Татарстана заявили, что молодой человек действовал в одиночку. Информацию о возможных пособниках опровергли. Стрелку назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы.

В Казани ввели режим контртеррористической операции. В школах города отменили занятия. Власти республики объявили 12 мая днем траура по погибшим во время стрельбы.

Следственный комитет завел уголовное дело о массовом убийстве. Расследованием займется центральный главк ведомства. На место выехали криминалисты из Москвы.

«360» ведет прямую трансляцию с освещением основных событий о стрельбе в школе Казани.