Источник объяснил большое число жертв стрельбы в школе Казани

Напавший на школу №175 в Казани устроил стрельбу в кабинете, где находился 8 «А» класс. Находившимся там детям негде было укрыться от пуль. Так в беседе с ТАСС объяснил большое число жертв и раненых источник в администрации учебного заведения.

Собеседник агентства отметил, что злоумышленник ворвался в помещение, когда там шел урок.

«Из-за замкнутого пространства погибших и пострадавших оказалось так много: им было трудно скрыться от нападавшего», — заявил представитель школы.

Ранее источник «360» уточнил, что нападение на школу произошло во время второго урока. Директор учебного заведения по громкой связи потребовал, чтобы все заперлись в кабинете. Через некоторое время раздался взрыв.

На казанскую школу напал 19-летний бывший ее выпускник. Он пронес в учебное заведение гладкоствольное ружье. Жертвами нападения стали семеро детей и учительница. Ранения получил 21 человек. Несколько из них находятся в реанимации.

Устроившего стрельбу юношу задержали. По данным СМИ, он самостоятельно сдался в руки полиции. В ходе допроса стрелок признался, что решился на нападение из-за сильной ненависти к людям.

Следственный комитет завел уголовное дело. Расследованием займется центральный главк СК.

Власти Татарстана объявили ближайшую среду, 12 мая, днем траура по погибшим. Занятия в школах отменили.