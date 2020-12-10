Уходящий 2020 год был щедр на разные неприятности, но среди них было существенно меньше авиакатастроф, чем обычно. Большую роль в этом сыграла злосчастная пандемия — почти полгода небо было закрыто не только в России, но и в десятках других стран мира. Благодаря этому число жертв авиакатастроф снизилось в несколько раз.

За последние три года в авиакатастрофах погибли 222 человека в России и 906 в мире. Каждый год в среднем гибли по 302 человека — и это только в гражданской авиации, где не учитываются авиапроисшествия с участием легкомоторных самолетов. В 2020 году основные аварии были именно такими, их жертвы в официальной статистике обычно не учитываются.

Жертвы прошлых лет

В 2019 году по всему миру было 20 крупных крушений, в которых погибли 288 человек. Этот год, по данным Aviation Safety Network (ASN), оказался одним из самых безопасных для коммерческой авиации. Однако именно в марте 2019-го произошла катастрофа с участием Boeing 737 MAX в Эфиопии, в которой погибли 157 человек — все пассажиры и члены экипажа разбившегося судна.

Крупнейшая в 2019-м российская авиакатастрофа произошла 5 мая в Шереметьево. Пассажирский самолет Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, аварийно сел в московском аэропорту, 41 человек погиб.

В 2018 году, по данным ASN, в катастрофах коммерческой гражданской авиации погиб 561 человек по всему миру. Одна из крупнейших аварий произошла в октябре в Индонезии с участием Boeing 737 MAX, погибли все 189 находившихся на борту. В крушении Boeing 737-201 недалеко от Гаваны погибли 112 человек.

Третья по масштабам авиакатастрофа 2018 года произошла в Подмосковье. 11 февраля крушение потерпел Ан-148 «Саратовских авиалиний», 71 человек погиб. Всего за 2018 год в России в авиапроисшествиях не выжили 128 человек.

В 2017 году, по утверждению ASN, было наименьшее число жертв крушений гражданской авиации с 1946 года. По всему миру погибли 67 человек (без учета легкомоторных самолетов и малых судов вместимостью до 14 пассажиров). В России в этом году в авиапроисшествиях умерли 22 человека.

Крупнейшая за этот год катастрофа произошла под Бишкеком с участием самолета Boeing 747. Он следовал из Гонконга в Стамбул с остановкой в Бишкеке. Сразу после вылета судно упало на дачный поселок — на земле погибли 35 местных жителей и все четыре члена экипажа самолета.

Счастливый для неба год?

В России за 2020 год крупных авиакрушений не было, однако в СМИ постоянно появлялась информация о том, что по всей стране каждый месяц разбиваются десятки легкомоторных самолетов и вертолетов. Большей частью из них управляли пилоты-любители, а причиной аварий становился человеческий фактор.

Одним из самых громких случаев последнего времени стало крушение самолета, за штурвалом которого был ведущий НТВ Александр Колтовой. Он увлекался пилотированием и периодически совершал подобные полеты. В день гибели Колтовой до последнего пытался увести падающий самолет от шоссе и жилых домов. Он и его спутница погибли, но других жертв они сумели избежать.

Другая авария с участием легкомоторного самолета в Подмосковье произошла в сентябре, недалеко от города Щелково, погибли пилот и пассажир. В июле в Нижегородской области упал Ан-2, один человек погиб. В июне этого года под Самарой потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52, оба пилота погибли. В апреле под Хабаровском упал легкомоторный самолет L-4, три человека погибли по вине пилота.

По всей стране таких случаев десятки за год, число жертв этих аварий переваливает за сотню, но в статистику авиакатастроф они обычно не входят. Даже сейчас у нас нет данных о том, сколько людей ежегодно погибает в таких авариях. Судя по опыту 2020-го, немало.

При этом, несмотря на то, что почти полгода индустрия авиаперевозок была парализована, крупные катастрофы все же были. В самом начале 2020 года, 8 января, на вылете из международного аэропорта Тегерана потерпел крушение украинский Boeing 737. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Причиной стала ошибка иранских спецслужб — самолет был сбит с земли ракетой ПВО.

В мае 2020-го произошло другое крупное авиакрушение. За несколько минут до посадки на жилой район упал пассажирский Airbus в Пакистане, 97 человек погибли. Пилоты были увлечены разговором и по ошибке убрали выпущенные ранее шасси, так что посадке самолет повредил оба двигателя.