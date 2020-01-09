Пожар в воздухе. Что известно о крушении украинского Boeing в Иране спустя сутки

Крушение Boeing 737-800 и жертвы

Катастрофа Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Всего через несколько минут после взлета лайнер рухнул неподалеку от тегеранского аэропорта. По предварительной версии, причиной крушения стала поломка двигателя.

Как сообщили в Организации гражданской авиации Ирана, в катастрофе погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров. 146 погибших были гражданами Ирана, 11 — Украины, 10 — Афганистана, пять — Канады, четыре —Швеции.

Причины катастрофы

По словам главы Национального авиационного управления Али Абедзаде, траектория полета лайнера указывает, что он первоначально направлялся на запад. После появления неполадки экипаж повернул обратно в сторону аэропорта. О нештатной ситуации пилоты не сообщали. Память черных ящиков частично повреждена, и точная причина крушения пока не известна. Но теракт и авиаудар власти исключили.

Очевидцы крушения утверждают, что Boeing загорелся до столкновения с землей. За падением последовал взрыв. Та же версия указана в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

СНБО Украины 9 января объявил свои версии крушения: поражение зенитной ракетой, теракт и техническая неисправность.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу аэропорта сообщило, что причинами авиакатастрофы стали технические проблемы и возгорание двигателя. К такому же выводу пришли западные спецслужбы. Они допустили, что двигатель мог перегреться.

По словам вице-президента МАУ по эксплуатации Игоря Сосновского, пилоты не могли допустить ошибку. Разбившимся лайнером управлял потомственный пилот Алексей Наумкин. Его сокурсник рассказал «360», что летчик был одним из трех лучших в выпуске. По словам Сосновского, МАУ уже несколько лет использует аэропорт имени имама Хомейни для тренингов на Boeing 737.

«По нашим данным, самолет поднялся на высоту 2400 метров. Учитывая опыт экипажа, вероятность ошибки минимальна. Мы даже не рассматриваем такой шанс», — пояснил он.

Связь с ударами США

Крушение самолета произошло на фоне конфликта между Ираном и США. Вечером 7 января Иран в ответ на убийство американскими войсками Касема Сулеймани нанес удар по военным базам США в Ираке. Спецслужбы Канады, по данным источников, не связывают крушение с попаданием ракеты.

Тем не менее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что после трагедии Государственная авиационная служба запретила перевозчикам следовать через воздушное пространство Ирана и Ирака. Кроме того, организация проведет внеплановую проверку годности самолетов и безопасности выполнения полетов МАУ.

Российские лайнеры тоже будут облетать воздушное пространство над Персидским заливом.

Траур

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура и отметил, что установление причин авиакатастрофы — приоритет для страны. Расследованием крушения займется комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Ирана. Представители МАУ, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны Украины также уже прибыли в Тегеран.

«Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы», — добавил Зеленский.

Возле посольств Ирана и Украины в Москве, а также в аэропорту Борисполя возникли стихийные мемориалы. Люди приносят цветы, чтобы почтить память жертв катастрофы.