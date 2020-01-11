Иран объяснил, что привело к случайному удару по украинскому самолету

Иранские военные приняли украинский самолет за вражеский, поэтому по лайнеру был нанесен ракетный удар. Перед этим Тегеран привел вооруженные силы в полную боевую готовность, ожидая ответа США на обстрел их баз в Ираке.

«В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность», — приводит РИА «Новости» сообщение иранский властей.

Отмечается, что украинский самолет вылетел из аэропорта Тегерана и приблизился к «важному военному объекту» во время разворота. Все произошло таким образом, что лайнер в итоге приняли за «вражескую цель».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что после случившегося стране необходимо исправить все недостатки иранской системы ПВО. Также он поручил принять все требующиеся меры для компенсации за сбитый лайнер Украины и выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Утром Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана в Киев. Через несколько минут он загорелся в воздухе и рухнул на землю. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.