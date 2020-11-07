«Погиб, как герой». Колтовой до последнего пытался увести падающий самолет подальше от людей

Свидетель рассказал, что Александр Колтовой погиб героем. Он до последнего пытался увести самолет в поле, чтобы тот не упал на жилые дома или линии электропередач — и смог это сделать.

Сергей Выжутович видел момент крушения самолета в подмосковном Томилино. Он рассказал «360», что Александр Колтовой погиб как герой. По его словам, пилот до последнего пытался увести горящую машину от людей, хотя сделать это было очень трудно.

«Пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередач, хотя машина была уже малоуправляема. Как герой погиб. Видно, что старался в поле сесть. Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолет падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый — раз и в землю воткнулся», — рассказал очевидец.

Он рассказал, что после падения сперва загорелся сам самолет, а через несколько секунд взорвался бак. После этого пламя поднялось вверх на несколько метров. Воздушное судно продолжало гореть в течение 15 минут — спастись было невозможно.

«Железо плавилось, что уж говорить о людях», — рассказал он.

Выжутович не смог описать девушку, которая погибла вместе с Александром Колтовым при крушении. Он сообщил «360», что у погибшей были длинные волосы. По сравнению с крупным пилотом она выглядела маленькой и худенькой.

Ранее сообщалось, что вместе с телеведущим Александром Колтовым погибла его жена. Позже источник «360» в правоохранительных органах и коллега ведущего по шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева рассказали, что его супруга жива.