Самолет с сотней человек на борту рухнул на дома в Пакистане. Главное

Самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines рухнул за несколько минут до посадки рядом с международным аэропортом Джинна в Карачи. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа.

Лайнер выполнял рейс PK-8303. Он вылетел из Лахора и направлялся в Карачи. За минуту до крушения, при посадке, пилоты потеряли связь с диспетчерами. В итоге воздушное судно разбилось, не долетев до взлетно-посадочной полосы четыре километра.

Airbus A320 упал на жилой район. В результате разрушились четыре жилых постройки. Из-под обломков зданий спасатели вытащили около 20 местных жителей. Помимо этого, пострадали припаркованные рядом автомобили. В районе отключалось электричество.

На борту находились 51 мужчина, 31 женщина и девять детей, а также семь членов экипажа. Точное число выживших пока не известно. По данным агентства Associated Press со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации Пакистана, при крушении самолета выжили как минимум два человека.

А по сообщению агентства Reuters со ссылкой на представителя властей страны, в авиакатастрофе выжил по меньшей мере один человек. Им оказался главный исполнительный директор Банка Пенджаба Зафар Масуд. Его госпитализировали с переломами бедра и ключиц. Однако точно известно, что россияне не числятся среди погибших в авиакатастрофе, заявили в Генконсульстве РФ в Карачи.

На месте ЧП работают спасатели и военные. Туда также направлены пять пожарных бригад и армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации.

Потерпевший крушение Airbus А320 был выпущен 15 лет назад.

Возможные причины

Авиакомпания Пакистана пока считает преждевременным называть причины крушения самолета.

В управлении гражданской авиации страны прослушали аудиозапись переговоров пилотов с диспетчерами. На ней слышно, как командир экипажа сообщил о технической неполадке. После этого он отправился на второй круг. При заходе на посадку экипаж доложил об отказе двигателя и передал сигнал бедствия.

Однако сначала необходимо провести техническое расследование авиакатастрофы. Только после него станет известна причина крушения, отметил пресс-секретарь авиаперевозчика Абдулла Хафиз. Подробности крушения объявят на брифинге в ближайшее время.

Соболезнования

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил в Тwittеr соболезнования родственникам пассажиров Airbus A320. Он заявил, что шокирован и огорчен крушением борта «Пакистанских международных авиалиний». Политик молится и соболезнует семьям погибших.

Президент России Владимир Путин направил президенту Пакистана Арифу Алви и Имран-хану телеграмму с соболезнованиями. Он отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Имран Хан объявил, что расследование авиакатастрофы будет организовано немедленно.