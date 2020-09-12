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    12 сентября 2020, 17:42

    Легкомоторный самолет упал в деревне Душоново в Подмосковье

    Алла Морген, Ксения Басырова

    Легкомоторный самолет потерпел крушение в деревне Душоново в городском округе Щелково. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

    Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в самолете находился только пилот.

    «В 17:00 от очевидца поступило сообщение, что в районе села Душоново произошла жесткая посадка легкого самолета SportStar», — рассказали в пресс-службе МЧС России.

    Спасатели предполагают, что самолет упал в районе песчаного карьера, заполненного водой. На поверхности виднеются обломки и раскрывшийся парашют. Для поиска самолета на место отправлены 36 человек, 11 единиц техники, а также водолазный отряд и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

    Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолета под Тамбовом на поле в Мичуринском районе области. Пилот судна погиб. По предварительным данным, самолет совершал в вечернее время агрохимические работы. Он упал примерно в 19.28 по московскому времени. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств случившегося.

    Новости SMI.FM