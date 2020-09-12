Легкомоторный самолет упал в деревне Душоново в Подмосковье

Легкомоторный самолет потерпел крушение в деревне Душоново в городском округе Щелково. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в самолете находился только пилот.

«В 17:00 от очевидца поступило сообщение, что в районе села Душоново произошла жесткая посадка легкого самолета SportStar», — рассказали в пресс-службе МЧС России.

Спасатели предполагают, что самолет упал в районе песчаного карьера, заполненного водой. На поверхности виднеются обломки и раскрывшийся парашют. Для поиска самолета на место отправлены 36 человек, 11 единиц техники, а также водолазный отряд и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолета под Тамбовом на поле в Мичуринском районе области. Пилот судна погиб. По предварительным данным, самолет совершал в вечернее время агрохимические работы. Он упал примерно в 19.28 по московскому времени. Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств случившегося.