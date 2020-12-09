Компенсация за разбитую жизнь. Почему родные 15 жертв крушения в Шереметьево решили судиться через Париж

Семьи людей, погибших в пожаре Superjet 100 в Шереметьево, подали иск к производителю самолета и «Аэрофлоту». Многие из них так и не получили компенсаций морального ущерба. По словам отца одной из пассажирок, лично ему деньги предложили только после обращения к юристам. А адвокат потерпевших говорит, что за смерть родных людям предлагали минимальные суммы.

Родственники 15 погибших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево подали иск к производителю самолета, семи зарубежным производителям запчастей и перевозчику — компании «Аэрофлот». Коллективный иск направили в суд Парижа, где отметили, что трагедия произошла из-за «несоответствия самолета нормам летной годности по молниезащите».

Катастрофа SSJ100 в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, 41 погиб. Многие получили травмы. В Ростехе заявили, что лайнер прошел международную сертификацию, а причиной катастрофы стали ошибки пилота.

Дополнительный ущерб

«Аэрофлот» и власти уже выплатили семьям погибших положенные компенсации, сообщил «360» адвокат Михаил Загайнов, представляющий интересы истцов. Но если родственники считают, что причиненный им вред был выше, они могут подать в суд иск о дополнительном возмещении морального и материального ущерба. В России срока давности по таким требованиям нет, в иностранных инстанциях он составляет два года.

«Два миллиона рублей получили все, кому положено. Речь идет о том, что положена дополнительная компенсация. Обычно страховые компании связываются и делают какое-то предложение, по практике очень маленькое. Кто-то соглашается, кто-то нет. Те, кто не согласился, обратились к нам и вместе с нами добиваются справедливости», — добавил Загайнов.

«Аэрофлот» добровольно платить сверх положенного по закону не отказывается, но хочет отделаться минимальными деньгами, считают истцы. Родственников это не устраивает. Сумму, которую они указали в иске в Парижский суд, адвокат из этических соображений назвать отказался, однако отметил, что она в разы больше той, которую можно получить в России.

В пресс-службе «Аэрофлота» на запрос «360» не ответили.

Не деньги, а справедливость

Отец одной из погибших пассажирок из Кандалакши Виктор рассказал «360», что участвует в иске, чтобы перевозчик и ответственные за безопасность полетов компании или чиновники понесли хотя бы материальную ответственность за смерть людей. Обратиться именно в Парижский суд потерпевшим предложили адвокаты, специализирующиеся на подобных делах, пояснил мужчина.

«Это не потому, что через французский суд можно получить больше. Нет, не из-за этого. Просто мне юристы пояснили, что в нашем случае самым действенным наказанием будет материальное. Меня в иске не интересует конкретная сумма, есть юридические рамки. Мне нужно к тому же и моральное удовлетворение», — сказал пенсионер.

По его словам, представители «Аэрофлота» предлагали некоторую сумму для заключения мирового соглашения, не разъясняя юридической стороны вопроса. Но узнав, что потерпевшие обратились за помощью к адвокатам, представляющим сейчас их интересы, увеличили размер компенсации. А лично с ним перевозчик связался уже после его обращения в юридическую контору.

Шансы на компенсацию

Шанс отсудить компенсации за материальный и моральный ущерб у родных погибших есть, считает адвокат вдовы пилота «Аэрофлота» Анастасии Ахметовой Виталий Кириченко. Перевозчик обязан обеспечить перевозку пассажиров живыми и невредимыми. А если установят, что ответственность за крушение лежит и на перевозчике, то он обязан будет возместить причиненный семьям пассажиров вред.

«Даже если [трагедия произошла] по каким-то иным причинам, полет же не был выполнен до конца. Пассажиры не были добавлены из пункта А в пункт Б. Я считаю, в любом случае моральный вред здесь можно взыскать — вне зависимости от явного технического нарушения безопасности, если оно было», — подчеркнул адвокат.

Кириченко уверен, что если Парижский суд выявит хотя бы одно нарушение, связанное с состоянием лайнера или пилотированием, то, скорее всего, сочтет это поводом для компенсации ущерба.

Прицеп к иску

«Аэрофлот» в данной истории идет «прицепом», а основной ответчик — производитель, компания «Гражданские самолеты Сухого», пояснил «360» депутат комитета по контролю и регламенту Госдумы Андрей Альшевских. Перевозчик оплатил положенные по закону страховки. Но требование родственников, потерявших в катастрофе близких, понять можно.

«Скорее всего, родственники посчитали, что это мало, что „Аэрофлот“ не в полной мере выплатил. И объединились, чтобы не быть по одному. А позиция „Аэрофлота“ [в том], что они выплатили, что положено по закону в рамках страховки. Я и ту и эту сторону понимаю, но самое правильное — получить судебное решение, чтобы не спорить, кто виноват и кто кому должен», — сказал парламентарий.

По его мнению, истцам нужно было подождать итогового отчета расследования комиссии МАК. Его пока нет, есть только предварительный. Тогда люди подали бы иск к конкретному виновнику и имели бы больше шансов на получение компенсаций.